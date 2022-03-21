【有相睇】保留入伙裝修如全新樓　日出康城Malibu高層兩房920萬成交　呎價過2萬

屋苑樓齡及單位新淨與否是影響升值力的重要因素，近日就有買家購入半新樓日出康城MALIBU，單位狀態嶄新良好。利嘉閣趙洛民指，MALIBU有內園景單位以920萬元成交，平均實用呎價上2萬元水平。

單位圖片（由代理提供）

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代理指，成交單位為MALIBU 2A座高層C室，實用面積454平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，望內園景，座向東南。單位以920萬元成交，實用呎價20,264元。由代理提供的單位相可見，單位內保留全套新裝修，保養狀態良好，猶如全新樓入伙。

據了解，原業主於2018年3月以836萬元一手買入單位，持貨約4年，帳面賺約84萬元。代理補充，屋苑本月至今暫錄7宗成交，現時最低入場價為718萬元。

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