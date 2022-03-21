【烏克蘭戰爭】蘇梅化工廠遭炮擊氨洩漏 居民須避難

烏克蘭蘇梅地區一間化工廠，當地周一（21日）清晨遭受炮擊，炮火波及工廠內的氨洩漏。當地政府敦促民眾緊急撤離至避難所，工廠有員工受傷，而救援人員正搶修受損管道。

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蘇梅（Sumy）軍事部門表示，事發於當地周一清晨3點55分（本港早上9點55分），北部城鎮Novoselytsya一間名為Sumykhimprom、生產化肥的工廠遭到炮擊。

據悉，炮火導致化工廠其中一罐俗稱阿摩尼亞的氨（ammonia）損毀。截至當地清晨5點（本港早上11點），現場出現氨輕微外洩的情況。

蘇梅州長Dmytro Zhyvytskyiy其後於社交媒體Telegram透露，工廠報告於當地清晨4點半（本港早上10點半）發生洩漏情況，指控俄軍炮擊行動導致工廠內一個容量為50噸的氨罐損壞，但相信不會對當地人口構成威脅。

救援人員正維修受損管道，據報該工廠有一名員工受傷。

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Dmytro Zhyvytskyiy形容氨為具有刺鼻氣味的無色氣體，工廠直徑5公里範圍內均屬於危險區域。由於氨較空氣更輕，所以他建議人們留在避難所、地下室或較低樓層保護自己。

蘇梅位於基輔以東約 350 公里，過去數周一直經歷激烈戰鬥。

而俄羅斯政府最近則指控烏克蘭民族主義者開採氨及氯（chlorine）儲存設施，指控他們試圖令蘇梅居民大規模中毒，阻止俄軍進入當地。

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責任編輯：鄭錦玲