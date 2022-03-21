  • 22°C
香港時間 : 2022321日 (一) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】蘇梅化工廠遭炮擊氨洩漏 居民須避難

環球社會熱點 17:32 2022/03/21

分享：

烏克蘭蘇梅地區一間化工廠，當地周一（21日）清晨遭受炮擊，炮火波及工廠內的氨洩漏。當地政府敦促民眾緊急撤離至避難所，工廠有員工受傷，而救援人員正搶修受損管道。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基促以色列制裁俄羅斯 供導彈防禦系統 【下一頁】

蘇梅（Sumy）軍事部門表示，事發於當地周一清晨3點55分（本港早上9點55分），北部城鎮Novoselytsya一間名為Sumykhimprom、生產化肥的工廠遭到炮擊。

據悉，炮火導致化工廠其中一罐俗稱阿摩尼亞的氨（ammonia）損毀。截至當地清晨5點（本港早上11點），現場出現氨輕微外洩的情況。

蘇梅州長Dmytro Zhyvytskyiy其後於社交媒體Telegram透露，工廠報告於當地清晨4點半（本港早上10點半）發生洩漏情況，指控俄軍炮擊行動導致工廠內一個容量為50噸的氨罐損壞，但相信不會對當地人口構成威脅。

救援人員正維修受損管道，據報該工廠有一名員工受傷。

土耳其指俄烏接近達成和平協議 有望停火 【下一頁】

Dmytro Zhyvytskyiy形容氨為具有刺鼻氣味的無色氣體，工廠直徑5公里範圍內均屬於危險區域。由於氨較空氣更輕，所以他建議人們留在避難所、地下室或較低樓層保護自己。

蘇梅位於基輔以東約 350 公里，過去數周一直經歷激烈戰鬥。

而俄羅斯政府最近則指控烏克蘭民族主義者開採氨及氯（chlorine）儲存設施，指控他們試圖令蘇梅居民大規模中毒，阻止俄軍進入當地。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基促以色列制裁俄羅斯 供導彈防禦系統
今日
【烏克蘭戰爭】澤連斯基促以色列制裁俄羅斯 供導彈防禦系統
【烏克蘭戰爭】碧咸借IG帳戶揭哈爾科夫慘況 望有更多援助
今日
【烏克蘭戰爭】碧咸借IG帳戶揭哈爾科夫慘況 望有更多援助
【烏克蘭戰爭】土耳其指俄烏接近達成和平協議 有望停火
今日
【烏克蘭戰爭】土耳其指俄烏接近達成和平協議 有望停火
【烏克蘭戰爭】俄國官員確認一名軍官陣亡
今日
【烏克蘭戰爭】俄國官員確認一名軍官陣亡
【烏克蘭戰爭】聯合國：千萬烏克蘭人流離失所
今日
【烏克蘭戰爭】聯合國：千萬烏克蘭人流離失所

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】澤連斯基促以色列制裁俄羅斯 供導彈防禦系統
今日 17:09
【烏克蘭戰爭】澤連斯基促以色列制裁俄羅斯 供導彈防禦系統
【烏克蘭戰爭】碧咸借IG帳戶揭哈爾科夫慘況 望有更多援助
今日 16:06
【烏克蘭戰爭】碧咸借IG帳戶揭哈爾科夫慘況 望有更多援助
【烏克蘭戰爭】土耳其指俄烏接近達成和平協議 有望停火
今日 14:07
【烏克蘭戰爭】土耳其指俄烏接近達成和平協議 有望停火
地緣政治 軍事 基輔 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 化學武器

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日 時間18:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基促以色列制裁俄羅斯 供導彈防禦系統

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠疫苗】英國推第4針500萬人受惠 部分人為第5針
【新冠疫苗】英國推第4針500萬人受惠 部分人為第5針
【英國王室】哈里梅根或去奧斯卡頒獎 拒返英悼菲臘親王
【英國王室】哈里梅根或去奧斯卡頒獎 拒返英悼菲臘親王
【烏克蘭戰爭】澤連斯基：談判失敗 恐爆第3次世界大戰
【烏克蘭戰爭】澤連斯基：談判失敗 恐爆第3次世界大戰
【烏克蘭戰爭】澤連斯基恐三戰或爆發 拒馬里烏波爾投降（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基恐三戰或爆發 拒馬里烏波爾投降（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日 時間18:00）
【烏克蘭戰爭】尼古拉耶夫軍營遭空襲 多名烏兵恐喪生（第二版）
【烏克蘭戰爭】尼古拉耶夫軍營遭空襲 多名烏兵恐喪生（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款