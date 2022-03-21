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煤氣去年少賺16% 近13年首次不派紅股

股樓投資 19:05 2022/03/21

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煤氣(00003)公布去年業績，並且自2008年度以來首次不派紅股。公司公布截至去年12月止全年純利50.17億元，按年跌16.4％，每股基本盈利26.9仙；派發末期息23仙，全年共派股息每股35仙。煤氣同時宣布取消派發紅股。公司指出如無特殊情況，預計2022年度全年每股股息將不少於2021年度所派發之中期及末期股息。

盈富基金傳上市23年首更換經理人 恒生南方東英競逐  詳情請看【下一頁

期內，煤氣營業額535.6億元，升30.8％；主營業務營業稅後溢利為68.2億元，按年跌5.7％。去年全年本港煤氣銷售量約為276.77億兆焦耳，較上年度輕微下降1％；而本港爐具銷售量則受惠於疫情放緩帶動新居入伙量增加，較上年度上升8.8％。截至2021年底，客戶數目為196.5萬戶，較上年度增加2.1萬戶，輕微上升1.1％。

【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份  詳情請看【下一頁

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煤氣又補充，面對香港兩年來最嚴峻之第五波新冠肺炎疫情及其帶來之營商環境和經濟前景不明朗因素，集團致力確保安全可靠之煤氣供應。同時為配合特區政府之《長遠房屋策略》，包括北部都會區等之發展，集團將積極投資於燃氣供應之基建工程，以滿足未來城市之發展，預計今年本港煤氣客戶數目將保持穩步增長。至於內地業務，旗下港華智慧能源（01083）未來之業務將會陸續展開一系列重組，致力使發展更趨進步、完善，目標是力爭用5至10年之時間，發展壯大成為中國能源管理行業之領導者。

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撰文 : 李尚毅

香港中華煤氣（00003） 港股

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