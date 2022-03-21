▲ 【香港通脹】香港2月通脹上升至1.6%、但仍低於預期 上月食品價格升4.5% 港府料基本通脹短期維持溫和

政府統計處公布2月通脹數據，上月綜合消費物價指數（CPI，即通脹）按年上升1.6%，低於預期的1.9%，及低於iBond兩厘包底息，但高於1月份通脹率的1.2%。若剔除所有政府一次性紓困措施的影響，2月通脹為1.6%，高過1月份的1.2%。

政府發言人提到，未來在主要先進經濟體通脹高企和國際能源及商品價格飆升的情況下，外圍價格的上升壓力勢將維持，然而嚴峻的本地疫情重創經濟活動，料會在短期內抑制本地價格壓力。同時內地食品供應回復穩定應有助控制基本食品價格的上升壓力。整體來說，基本通脹在短期內應會維持溫和。

香港首兩個月通脹1.4% 上月基本食品升4.5% 外出用膳及外賣升3.0%

由於首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，今年首兩個月通脹按年上升1.4%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則為1.5%。

政府統計處稱，各類綜合消費物價指數組成項目中，上月價格錄得按年升幅的類別為衣履（上升8.0%）、交通（上升7.0%）、基本食品（上升4.5%）、外出用膳及外賣（上升3.0%）、耐用物品（上升2.0%）、雜項服務（上升1.2%）、煙酒（上升1.1%）和雜項物品（上升0.1%）。

疫情干擾運輸 基本食品價格升幅擴大

另一方面，綜合消費物價指數2月錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌2.7%）和住屋（下跌0.3%）。

政府發言人表示，由於來自內地的新鮮蔬菜供應在月內因疫情引致的運輸干擾而受到短暫影響，基本食品價格的升幅擴大。

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