【新股IPO】意大利豪華遊艇製造商Ferretti今日建薄 最多集資23.6億元

豪華遊艇製造商法拉帝Ferretti S.p.A （新上市編號：09638） 今日起招股，共發售8360萬股，招股價介乎21.82元至28.24元，最高集資23.6億元；周五(25日)定價，下周四（31日）掛牌；中金為獨家保薦人。

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公司是次招股將會引入5位技師投資者，合共認購接近1.3億美元，其中包括陽光保險認購4000萬美元，Sanya Development認購2800萬美元，Hainan Free Trade Port Fund認購2100萬美元，Hainan Financial認購2100萬美元，Haifa Holdingren。

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記者：張以正