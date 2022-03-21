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【新股IPO】意大利豪華遊艇製造商Ferretti今日建薄 最多集資23.6億元

股樓投資 17:37 2022/03/21

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豪華遊艇製造商法拉帝Ferretti S.p.A （新上市編號：09638） 今日起招股，共發售8360萬股，招股價介乎21.82元至28.24元，最高集資23.6億元；周五(25日)定價，下周四（31日）掛牌；中金為獨家保薦人。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

公司是次招股將會引入5位技師投資者，合共認購接近1.3億美元，其中包括陽光保險認購4000萬美元，Sanya Development認購2800萬美元，Hainan Free Trade Port Fund認購2100萬美元，Hainan Financial認購2100萬美元，Haifa Holdingren。

【新股IPO】瑞科生物 2179 今日起招股 入場費12525元【見下頁】

【港交所388】港交所績後 大行最新評級和目標價一覽

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同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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