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【ESG收息】HSBC滙豐發行美元綠色零售存款證　息率0.32厘、代客戶植樹

Hot Talk 17:22 2022/03/21

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【ESG收息】HSBC滙豐發行美元綠色零售存款證　息率0.32厘、代客戶植樹

HSBC滙豐公布在香港推出新一批美元綠色零售存款證，存款期為期3個月，固定票面年息率為0.32厘，入場門檻10,000美元。滙豐是次美元綠色零售存款證，息率相對該行年初發行的人民幣綠色零售存款證約1.98厘，明顯較低，以最新認購金額計，3個月可賺息8美元（約62.60港元）。

滙豐美元綠色零售存款證認購期為3月21日至3月25日中午，3月31日發行，6月30日到期，可從滙豐流動理財應用程式、個人網上理財及滙豐分行認購，零售客戶可獲豁免託管服務、代收利息、到期贖回費用。

滙豐今年1月推1.98厘人民幣綠色存款證，當時條款可見【下一頁】

滙豐表示，發行所得的款項將根據滙豐綠色債券框架，用於為合資格業務和項目提供融資，以推動經濟向低碳、適應氣候變化及可持續發展轉型。

滙豐補充，是次發行亦同時支持與非牟利環保慈善機構One Tree Planted合作的植樹計劃。滙豐客戶於3月底或之前每次成功認購任何ESG相關投資產品，包括零售存款證、單位信託基金、債券或結構性產品，滙豐將代客戶在印尼種植一棵樹。

2019年12月至今，滙豐先後7次在香港推出綠色零售存款證，總認購金額超過20億港元。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

相關文章：

【ESG】財庫局：去年ESG零售基金倍增至95隻 資產總額破萬億元

【ESG】中銀香港：本港對內地綠色債券發行人吸引力大　香港綠色金融將呈新發展趨勢　

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ESG 可持續發展 存款證 滙豐控股（00005）
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