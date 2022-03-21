【中國平安 2318】 平安證券因樂視網財務造假案 擬被暫停保薦業務3個月 平保遭大和重申「沽售」兼削價

藍籌中國平安（02318）旗下平安證券因樂視網財務造假事件，暫停保薦機構資格3個月，加上遭大和重申「沽售」評級，股價沽壓沉重，低見54.25元，最多跌6.4%，收報54.7元，仍跌5.6%，成交額27.4億元。

大行予中國平安投資評級及目標價：

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據官媒《證券時報》指，從接近監管層的相關人士處了解到，深圳證監局於近日向平安證券下達行政監管措施事先告知書，擬對其責令改正並暫停保薦機構資格3個月，對樂視網IPO（首次公開招股）項目的保薦代表人和時任保薦業務負責人認定為不適當人員5年至10年，其他相應的合規業務等相關人員被採取監管談話等措施。

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另外，大和發表研究報告指，平保提出「泛醫療」金融服務，在執行、股東回報和治理方面帶來挑戰，稅後經營利潤和派息可能進一步減弱，因此重申對其「沽售」評級，目標價由47元下調至44元。

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記者：郭秀慧