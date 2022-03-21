【二手樓價】大坑半新盤業主要錢不要樓　蝕讓價出貨再減價　5年帳面輸104萬

二手樓價持續下跌，個別港島半新樓錄得蝕讓成交。世紀21日昇地產執行董事黃文龍說，大坑雋琚高層B室，實用面積554平方呎，三房設計，眺望開揚景觀，原業主於本月初放盤，初時叫價1,550萬元，終略減50萬元，以1,500萬元易手，實用呎價約27,076元。

資料顯示，原業主於2017年1月以1,604萬元購入上述單位，持貨5年，現帳面損失104萬元，物業期間貶值約6.5%。

資料顯示，雋琚位於大坑重士街8號，於2016年11月開始入伙，提供119個單位，實用面積由328平方呎起，至最大1,098平方呎。

同場加映【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

延伸閱讀 ​​【有相睇】屯門興發大廈 連靚裝350萬沽 業主蝕錢急走【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機