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【電訊股數據】中移動2月5G客淨增近2415萬戶　惟移動業務客戶淨減近63萬戶

股市 17:05 2022/03/21

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【電訊股數據】中移動2月5G客淨增近2415萬戶　惟移動業務客戶淨減62.9萬戶

【2022年2月數據】

中國移動 （00941） 公布，今年2月移動業務客戶總數約9.6076億戶，按月淨減62.9萬戶，首兩個月累增386.8萬戶；2月5G套餐客戶達4.25427億，按月淨增2414.8萬戶。

中國移動2月有綫寬帶業務客戶總數約2.4566億戶，按月淨增171.3萬戶，首兩個月累增555.4萬戶。

【2022年1月數據】

中國移動公布，今年1月移動業務客戶總數約9.61389億戶，按月淨增449.7萬戶，5G套餐客戶數4.01279億戶，按月淨增1447.1萬戶

中國移動1月有綫寬帶業務客戶總數約2.43947億戶，按月淨增384.1戶。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

 

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【中移動回購】中移動五度出手回購　涉26萬股港股、逾1400萬元

 

港股 中國 5G 中國移動（00941） 電訊
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