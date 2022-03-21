【電訊股數據】中移動2月5G客淨增近2415萬戶 惟移動業務客戶淨減近63萬戶
股市 17:05 2022/03/21
【2022年2月數據】
中國移動 （00941） 公布，今年2月移動業務客戶總數約9.6076億戶，按月淨減62.9萬戶，首兩個月累增386.8萬戶；2月5G套餐客戶達4.25427億，按月淨增2414.8萬戶。
中國移動2月有綫寬帶業務客戶總數約2.4566億戶，按月淨增171.3萬戶，首兩個月累增555.4萬戶。
【2022年1月數據】
中國移動公布，今年1月移動業務客戶總數約9.61389億戶，按月淨增449.7萬戶，5G套餐客戶數4.01279億戶，按月淨增1447.1萬戶
中國移動1月有綫寬帶業務客戶總數約2.43947億戶，按月淨增384.1戶。
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