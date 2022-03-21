【電訊股數據】中移動、中電信 2月5G客分別淨增近2415萬及89萬戶　聯通不再單獨披露移動用戶數　一文看清上客量

▲ 【電訊股數據】中移動2月5G客淨增近2415萬戶 惟移動業務客戶淨減62.9萬戶

【2022年2月數據】

中國移動 （00941） 公布，今年2月移動業務客戶總數約9.6076億戶，按月淨減62.9萬戶，首兩個月累增386.8萬戶；2月5G套餐客戶達4.25427億，按月淨增2414.8萬戶。

中國移動2月有綫寬帶業務客戶總數約2.4566億戶，按月淨增171.3萬戶，首兩個月淨增555.4萬戶。

中電信 （00728） 公布，今年2月移動用戶數約3.7639億戶，按月增89萬戶，首兩個月淨增396萬戶；2月5G套餐客戶2.0214億戶，按月淨增608萬，首兩個月淨增1434萬戶。

中電信的2月有綫寬帶用戶數約1.7185億戶，按月增60萬戶，首兩個月淨增214萬。

聯通 （00762） 公布，2月「大聯接」用戶（即移動出賬用戶 + 固網寬帶用戶 + 固網本地電話用戶 + 物聯網終端連接數 + 組網專線用戶）累計到達數7.71463億戶，當中5G套餐客戶約1.6490億戶，按月增440.4萬戶，首兩個月增997.2萬戶。

*聯通 2月起採新月度運營數據披露指標。

【2022年1月數據】

中國移動公布，今年1月移動業務客戶總數約9.61389億戶，按月淨增449.7萬戶，5G套餐客戶數4.01279億戶，按月淨增1447.1萬戶

中國移動1月有綫寬帶業務客戶總數約2.43947億戶，按月淨增384.1戶。

中電信公布，今年1月移動用戶數約3.7550億戶，按月增307萬戶；1月5G套餐客戶1.9606億戶，按月淨增826萬。

中電信1月有綫寬帶用戶數約1.7125億戶，按月增154萬戶。

聯通1月移動出賬用戶累計到達數3.18245億戶，按月增113萬戶；當中5G用戶1.60496億戶，按月增556.8萬戶。

聯通1月固網寬帶用戶數約9608.2萬戶，按月增103.6萬戶；本地電話用戶約4,738.7萬戶，按月增19.4 萬戶

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