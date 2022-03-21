  • 22°C
香港時間 : 2022321日 (一) 21:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電訊股數據】中移動、中電信 2月5G客分別淨增近2415萬及89萬戶　聯通不再單獨披露移動用戶數　一文看清上客量

股市 20:18 2022/03/21

分享：

【電訊股數據】中移動2月5G客淨增近2415萬戶　惟移動業務客戶淨減62.9萬戶

【2022年2月數據】

中國移動 （00941） 公布，今年2月移動業務客戶總數約9.6076億戶，按月淨減62.9萬戶，首兩個月累增386.8萬戶；2月5G套餐客戶達4.25427億，按月淨增2414.8萬戶。

中國移動2月有綫寬帶業務客戶總數約2.4566億戶，按月淨增171.3萬戶，首兩個月淨增555.4萬戶。

中電信 （00728） 公布，今年2月移動用戶數約3.7639億戶，按月增89萬戶，首兩個月淨增396萬戶；2月5G套餐客戶2.0214億戶，按月淨增608萬，首兩個月淨增1434萬戶。

中電信的2月有綫寬帶用戶數約1.7185億戶，按月增60萬戶，首兩個月淨增214萬。

聯通 （00762） 公布，2月「大聯接」用戶（即移動出賬用戶 + 固網寬帶用戶 + 固網本地電話用戶 + 物聯網終端連接數 + 組網專線用戶）累計到達數7.71463億戶，當中5G套餐客戶約1.6490億戶，按月增440.4萬戶，首兩個月增997.2萬戶。

*聯通 2月起採新月度運營數據披露指標。

【2022年1月數據】

中國移動公布，今年1月移動業務客戶總數約9.61389億戶，按月淨增449.7萬戶，5G套餐客戶數4.01279億戶，按月淨增1447.1萬戶

中國移動1月有綫寬帶業務客戶總數約2.43947億戶，按月淨增384.1戶。

中電信公布，今年1月移動用戶數約3.7550億戶，按月增307萬戶；1月5G套餐客戶1.9606億戶，按月淨增826萬。

中電信1月有綫寬帶用戶數約1.7125億戶，按月增154萬戶。

聯通1月移動出賬用戶累計到達數3.18245億戶，按月增113萬戶；當中5G用戶1.60496億戶，按月增556.8萬戶。

聯通1月固網寬帶用戶數約9608.2萬戶，按月增103.6萬戶；本地電話用戶約4,738.7萬戶，按月增19.4 萬戶

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

 

相關文章：

【電訊股數據】中移動11月5G用戶淨增1887萬戶　中電動、中聯通移動用戶分別增至3.72億及3.17億

【手機市場】內地市場2月份手機出貨量跌31.7%　5G手機出貨量跌24.5%

【中移動回購】中移動五度出手回購　涉26萬股港股、逾1400萬元

 

港股 中國 5G 中國移動（00941） 電訊

上一篇文章

【中概股│業績】拼多多上季扭虧為盈　經調整淨利潤84.4億人幣勝預期　盤前拗腰升6%

下一篇文章

九龍倉置業（01997）升幅已多風險高？ 分注吸納策略
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂　大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢
【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂　大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢
【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐　花落誰家最快一周內揭盅
【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐　花落誰家最快一周內揭盅
【恒大停牌】恒大同系3港股停牌、恒大地產債券跟隨　外電：周內公布重組框架
【恒大停牌】恒大同系3港股停牌、恒大地產債券跟隨　外電：周內公布重組框架
【飛行事故】東航載132人波音737客機廣西失事、明起暫停所有737-800飛機運行　波音盤前跌5%、東航ADR插17%（第二版）
【飛行事故】東航載132人波音737客機廣西失事、明起暫停所有737-800飛機運行　波音盤前跌5%、東航ADR插17%（第二版）
【禁飛令】港府4月1日取消英美9國禁飛令　國泰航空創一年高後走弱、將積極恢復更多抵港航班（附最新抵港航班資料）
【禁飛令】港府4月1日取消英美9國禁飛令　國泰航空創一年高後走弱、將積極恢復更多抵港航班（附最新抵港航班資料）
【港股北水+夜期】夜期升285點　北水吸資10.8億　買中移動李寧（不斷更新）
【港股北水+夜期】夜期升285點　北水吸資10.8億　買中移動李寧（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款