▲ 【大行報告】高盛料香港銀行股今年迎轉折點 睇好中銀香港 目標價38元

高盛（美：GS）發表報告，指聯儲局自大流行病發生以來首次提高政策利率，該行的經濟學家預計今年加息1750個基點，明年再加100個基點，對於香港本地銀行來說，預計利率上升導致的淨息差上升，將成為2023至2024年的主要盈利驅動力。

高盛認為，對於較大的香港本地銀行中銀香港 （02388） 和恒生銀行 （00011） ，加息將於2024年推動淨息差擴闊45個基點及股本回報率改善約4個百分點。而香港相對寬鬆的流動性條件，加上目前較弱的宏觀背景，可能意味銀行在2023至2024年，比今年更能感受到利率上升的好處。

儘管如此，高盛仍預計香港銀行今年迎來轉折點，從過去幾年的盈利下降到2023至2024年恢復強勁盈利增長的前景。但由於該行削減了貸款增長、降低了非利息收入並適度提高了信貸成本預測，且目前宏觀狀況及市場疲軟，該行將今年本地銀行每股盈利預測平均削減6%，且將明年至後年每股盈利預測和目標價下調約1%至2%。

高盛指出，香港銀行股價今年以來上漲約2%，表現跑贏恒指，認為利率上升周期的第2階段已開始，通常會看到股價在盈利增加的背景下上漲。該行繼續看好中銀香港，給予「買入」評級，列入確信名單，12個月目標價為38元。對恒生銀行給予「中性」評級，12個月目標價162元。

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