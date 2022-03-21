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【烏克蘭戰爭】澤連斯基促以色列制裁俄羅斯 供導彈防禦系統

環球社會熱點 17:09 2022/03/21

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俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，烏克蘭總統澤連斯基周日（20）以視像形式，在以色列向國會議員發表演說，質疑以色列至今未制裁俄羅斯，促請以國向烏克蘭提供鐵穹導彈防禦系統，堅定支持烏克蘭對抗俄羅斯。

土耳其指俄烏接近達成和平協議 有望停火 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周日向透過視像形式向以色列國會議員發表演說。身為猶太人的澤連斯基，多次將烏克蘭危機比喻猶太人二戰面臨種族屠殺，指俄羅斯正發動一場「全面而非法」的戰爭，更採取與納粹德國相同字眼，形容要以「最終解決方案」（Final Solution）摧毀烏克蘭一切文化及事物。

澤連斯基特別提及俄軍空襲基輔附近的巴賓亞爾大屠殺紀念館及猶太人墓地，又指責以色列至今都未向俄羅斯或有關企業實施制裁、拒絕接受大量烏克蘭難民，質疑是否政治計算或袖手旁觀。

澤連斯基：談判失敗 恐爆第3次世界大戰 【下一頁】

澤連斯基呼籲以色列改變審慎中立政策，又指「冷漠會帶來死亡」，認為以色列可為兩國進行調解，但善惡絕不可能和解。

此外，澤連斯基讚揚以色列的鐵穹是世上最好的導彈防禦系統，促請以色列向烏克蘭提供其鐵穹導彈防禦系統，保護烏克蘭平民免受俄軍空襲。

以色列外長拉皮德（Yair Lapid）其後發表聲明，未有回應澤連斯基請求，表示已向烏克蘭提供臨時醫院或其他人道主義援助，以色列會竭盡所能幫助當地民眾。

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責任編輯：郭麗明

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