【無與輪比@iM網欄】新車到手 鍍膜值得做

很多朋友新車到手,都會考慮是否需要為車子做鍍膜(Coating)。要考慮的因素,首要多數是外觀,掙扎之處當然就是價錢了,事關鍍膜動輒數千元,打蠟則數百至千多元有交易。很多車主都覺得勤力點保養,車子便光潔如新了,何需破費?

鍍膜雖貴但效用持久

這裡先不討論純粹視車子為代步工具、地盤車等,外觀非首要考慮的車子,大部分香港車主都不會完全忽視汽車美容,分別只是護養方式有別而已。筆者過往擁有過數輛汽車,最近的幾輛車都有以鍍膜保護車身,如果你問筆者意見,這數千元的鍍膜是值得付的。鍍膜完成後幾個月的外觀固然亮眼,重點是其大大減低護養的麻煩,對日用車來說非常重要。

相對於原裝油,又或是打蠟護養,鍍膜固然較為昂貴,但效用卻遠為持久。打蠟有效期大約1個月左右,過後不僅光澤稍為消減,保護效用亦會下降;鍍膜一般在銷售時會標榜「1年期」、「2年期」,當然我們難以期望2年後車子仍可光亮如新,但保護效用的減少速度仍是遠慢過打蠟的。

打蠟與鍍膜工序比較

打蠟的程序是先洗淨車身,再用特殊泥膠推走車身上的油、瀝青等污跡,然後以粗蠟打磨,抹走後然後再上光蠟,再抹走噴上保護水蠟,亦即俗稱的三重水晶蠟工序。至於鍍膜,則在打磨後進行脫脂,然後再上鍍膜劑,坊間鍍膜價錢由千多元至萬多元不等,其分野除了所用之鍍膜劑外,此工序的技術高低才最重要。一旦在塗抹的過程中入塵,車身便不會光滑,除了影響外觀之外,亦都不利保護效果。

鍍膜講究貴得有道理

此所以鍍膜最理想是在無塵間,又或是室內進行,上門在停車場做的基本不應考慮。上膜之後,部分鍍膜劑廠商會要求照燈,令鍍膜結晶,形成保護效果,而部分鍍膜劑則稱可自然風乾,這些須視乎廠商的指示。 不變的是,在鍍膜乾透前車身絕不可濕水,且應置於乾爽之空間之內。可以想像,鍍膜的成本不止在於數百元的鍍膜劑,而是工序的技術、設備、空間,以及時間,粗略計算,2,000元以下的鍍膜,基本上是蝕本生意,貴的東西未必好,但在鍍膜而言,便宜幾乎肯定差。

作者 _ 陳政深簡介:

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者,自少喜愛汽車,由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車,有「轆」的便有興趣,年幼時夢想是駕駛重型垃圾車,退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、 15 及 16 類以外的所有牌照。希望透過本欄,與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

