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【無與輪比@iM網欄】新車到手 鍍膜值得做

名人薈萃 17:01 2022/03/21

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很多朋友新車到手，都會考慮是否需要為車子做鍍膜（Coating）。要考慮的因素，首要多數是外觀，掙扎之處當然就是價錢了，事關鍍膜動輒數千元，打蠟則數百至千多元有交易。很多車主都覺得勤力點保養，車子便光潔如新了，何需破費？

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

鍍膜雖貴但效用持久

這裡先不討論純粹視車子為代步工具、地盤車等，外觀非首要考慮的車子，大部分香港車主都不會完全忽視汽車美容，分別只是護養方式有別而已。筆者過往擁有過數輛汽車，最近的幾輛車都有以鍍膜保護車身，如果你問筆者意見，這數千元的鍍膜是值得付的。鍍膜完成後幾個月的外觀固然亮眼，重點是其大大減低護養的麻煩，對日用車來說非常重要。
相對於原裝油，又或是打蠟護養，鍍膜固然較為昂貴，但效用卻遠為持久。打蠟有效期大約1個月左右，過後不僅光澤稍為消減，保護效用亦會下降；鍍膜一般在銷售時會標榜「1年期」、「2年期」，當然我們難以期望2年後車子仍可光亮如新，但保護效用的減少速度仍是遠慢過打蠟的。

打蠟與鍍膜工序比較

打蠟的程序是先洗淨車身，再用特殊泥膠推走車身上的油、瀝青等污跡，然後以粗蠟打磨，抹走後然後再上光蠟，再抹走噴上保護水蠟，亦即俗稱的三重水晶蠟工序。至於鍍膜，則在打磨後進行脫脂，然後再上鍍膜劑，坊間鍍膜價錢由千多元至萬多元不等，其分野除了所用之鍍膜劑外，此工序的技術高低才最重要。一旦在塗抹的過程中入塵，車身便不會光滑，除了影響外觀之外，亦都不利保護效果。

鍍膜講究貴得有道理

此所以鍍膜最理想是在無塵間，又或是室內進行，上門在停車場做的基本不應考慮。上膜之後，部分鍍膜劑廠商會要求照燈，令鍍膜結晶，形成保護效果，而部分鍍膜劑則稱可自然風乾，這些須視乎廠商的指示。 不變的是，在鍍膜乾透前車身絕不可濕水，且應置於乾爽之空間之內。可以想像，鍍膜的成本不止在於數百元的鍍膜劑，而是工序的技術、設備、空間，以及時間，粗略計算，2,000元以下的鍍膜，基本上是蝕本生意，貴的東西未必好，但在鍍膜而言，便宜幾乎肯定差。

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作者_陳政深簡介：
財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、1516類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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