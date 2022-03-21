【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬

市場屢有移民業主減價放售單位。利嘉閣趙洛民指，將軍澳中心有移民盤錄得成交，業主放盤逾半年時間，終減價逾328萬元將單位沽出。成交單位為將軍澳中心5座高層C室，實用面積684平方呎，屬三房兩廁間隔。

單位圖片（由代理提供）

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代理指，業主曾豪花百萬為全屋進行大裝修，因移民減價賣樓，單位於去年9月初放盤時叫價1,450萬元，其後即減價100萬元至1,350萬元；至今年初，業主已移居外國委託家人賣樓，最後減至1,121.7萬元成交，實用呎價約16,339元。

據了解，原業主於2003年10月以229萬元買入單位，持貨約19年，帳面賺約892.7萬。代理補充，屋苑本月至今暫錄7宗成交，現時三房最低入場價為980萬元。

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