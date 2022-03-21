  • 22°C
香港時間 : 2022321日 (一) 18:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬

股樓投資 16:58 2022/03/21

分享：

市場屢有移民業主減價放售單位。利嘉閣趙洛民指，將軍澳中心有移民盤錄得成交，業主放盤逾半年時間，終減價逾328萬元將單位沽出。成交單位為將軍澳中心5座高層C室，實用面積684平方呎，屬三房兩廁間隔。

單位圖片（由代理提供）

    點擊圖片放大
    +8
    +7

代理指，業主曾豪花百萬為全屋進行大裝修，因移民減價賣樓，單位於去年9月初放盤時叫價1,450萬元，其後即減價100萬元至1,350萬元；至今年初，業主已移居外國委託家人賣樓，最後減至1,121.7萬元成交，實用呎價約16,339元。

據了解，原業主於2003年10月以229萬元買入單位，持貨約19年，帳面賺約892.7萬。代理補充，屋苑本月至今暫錄7宗成交，現時三房最低入場價為980萬元。

同場加映︰【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】美國加息　沙田第一城業主陷信心危機　代理：本已平賣　終再減價
2022/03/18
【有相睇】美國加息　沙田第一城業主陷信心危機　代理：本已平賣　終再減價
【多圖】單位有兩個大套房　連逾800呎超大天台　藍塘傲特色戶1738萬連租約成交
2022/03/18
【多圖】單位有兩個大套房　連逾800呎超大天台　藍塘傲特色戶1738萬連租約成交
【二手樓價】睇好區內發展　536萬買大興花園兩房上車　成交價較市價平5%
2022/03/18
【二手樓價】睇好區內發展　536萬買大興花園兩房上車　成交價較市價平5%
【有相睇】屯門興發大廈　連靚裝350萬沽　業主蝕錢急走
今日
【有相睇】屯門興發大廈　連靚裝350萬沽　業主蝕錢急走

你可能感興趣

【有相睇】美國加息　沙田第一城業主陷信心危機　代理：本已平賣　終再減價
14:59 2022/03/18
【有相睇】美國加息　沙田第一城業主陷信心危機　代理：本已平賣　終再減價
【多圖】單位有兩個大套房　連逾800呎超大天台　藍塘傲特色戶1738萬連租約成交
17:23 2022/03/18
【多圖】單位有兩個大套房　連逾800呎超大天台　藍塘傲特色戶1738萬連租約成交
【二手樓價】睇好區內發展　536萬買大興花園兩房上車　成交價較市價平5%
20:31 2022/03/18
【二手樓價】睇好區內發展　536萬買大興花園兩房上車　成交價較市價平5%
私人屋苑 將軍澳中心 移民 利嘉閣 將軍澳

上一篇文章

【無與輪比@iM網欄】新車到手 鍍膜值得做

下一篇文章

【就業機遇】恒生設150個為期半年的工作機會 專為近年畢業大學生而設 今日起接受報名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假
【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【網上學習】陳校長創香港戰疫自學網 即日起可免費跟補習天王學中文
【網上學習】陳校長創香港戰疫自學網 即日起可免費跟補習天王學中文
【求職騙案】疫下「刷單」詐騙訊息湧現 港男智鬥騙徒反賺一筆
【求職騙案】疫下「刷單」詐騙訊息湧現 港男智鬥騙徒反賺一筆
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款