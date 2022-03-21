【ESG】財庫局：去年ESG零售基金倍增至95隻 資產總額破萬億元

疫情反覆令港人深感可持續發展有逼切需要，投資取態亦逐漸偏好綠色金融產品，刺激ESG（環境、社會及管冶）的規模不斷壯大創新高。財經事務及庫務局指，去年在港的ESG零售基金已倍增，共有95隻，資產總值為10218億元，急升逾七成。當局更多招齊發，推動本港的綠色金融市場發展。

財庫局回應本報查詢指，從2020年12月31日到2021年12月31日，獲證監會認可的ESG零售基金數量，由37隻增加至95隻，按年增長約2.5倍。期內，ESG零售基金的資產管理規模，亦由2020年底的770億美元（折合約6000多億港元），上升至去年底的1310億美元（折合約10218億港元）。

談及綠債，財庫局發言人說，香港的綠色金融市場規模持續增長，按香港金融管理局的初部估算，2021年的綠色和可持續債務（包括債券和貸款）發行量超過500億美元（折合約3900億港元），按年增加了四倍。

發言人又說，特區政府會與金融監管機構和業界，繼續以多管齊下的策略，推動香港綠色和可持續金融，提供有助市場發展的基建和動力。具體而言，財庫局於2022至23年度主要工作包括：

1、綠色債券：

港府計劃於2022至23財政年度內繼續發行約45億美元等值的綠色債券。政府於今年2月公布了首批供市民認購的綠色零售債券發售詳情。視乎疫情的發展，政府會盡快重啓有關的認購安排，讓市民參與。政府亦已把「綠色和可持續金融資助計劃」下申請外部評審費用，資助的最低貸款額門檻，由2億元降至1億元，以支持企業進行綠色融資。

2、規管 ：

由相關政策局和金融監管機構組成的綠色和可持續金融跨機構督導小組（簡稱督導小組），已於2020年5月成立，並於2020年12月公布策略計劃，以鞏固香港金融生態系統，共建更綠和更可持續的未來。其中，督導小組正推動相關行業，於2025年或之前，按照氣候相關財務披露工作小組的框架作出披露，並適當採用國際財務報告準則基金會擬制定的可持續發展披露標準。在國際可持續金融平台於2021年11月發表共通綠色分類目錄（Common Ground Taxonomy，簡稱CGT）報告後，督導小組將以銜接CGT為目標，探討建立綠色分類框架供本地市場採用，以便利CGT、中國及歐盟綠色分類法之間的相互應用，使香港的標準與國際最佳做法接軌。

3、人才培訓 ：

督導小組在2021年7月成立了綠色和可持續金融中心，負責統籌金融監管機構、政府部門、業界持份者及學術機構，在培訓和政策制訂方面的工作。中心將推出綠色、和可持續金融相關的數據、以及資源信息平台，並致力促進業界人才培訓工作。政府亦計劃推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，為期三年，資助金融及相關界別的人士，參與綠色和可持續金融培訓及獲取相關專業資格的費用，從而推動他們參與培訓，擴大本地綠色和可持續金融的人才儲備。

4、碳市場機遇 ：

督導小組對香港的碳市場機遇進行了初步評估。由於香港是國際標準的擁護者、環球資金進入內地的促進者，以及國際金融和風險管理中心，督導小組將進一步探討香港如何發展成為區域碳中心，包括打造香港成為全球優質自願性碳市場，並會與粵港澳大灣區有關當局合作，推動碳市場發展機遇。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪