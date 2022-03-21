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【大行報告】李寧遭大行齊降目標價逾一成　建銀國際削兩成至80元　料毛利率是今年主要挑戰

股市 17:08 2022/03/21

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【大行報告】李寧遭大行齊降目標價逾一成　建銀國際削兩成至80元　料毛利率是今年主要挑戰

李寧 （02331） 去年業績普遍勝預期，績優帶動周一逆市升2.6%，收報62.15元，成交額17.2億元。不過，考慮到市場情緒走軟、高基數及集團對今年業績指引保守因素，瑞信及大和均將李寧目標價削逾一成，建銀國際則削22%至80元。

李寧去年多賺近1.4倍、派息倍增至45.97分人幣，今年淨利潤率目標10%至20%高段增長，看【下一頁】

瑞信表示，李寧對今年前景相對保守，預期今年收入增長15%至25%，符合該行預期，但基於中國近期封城以及消費情緒疲軟，瑞信將今年毛利率預測削減2個百分點，並預期利潤率持平。該行將李寧今明兩年的每股盈利預測下降0%至2%，認為短期仍面對挑戰，但長綫維持看好，目標價由107元下調至92元，評級「跑贏大市」。

大和將李寧目標價由102.5元下調至85元，評級「買入」，指出在許多不確定性下，李寧業績指引審慎，但李寧管理層同時指出留意到李寧零售及經營效率仍有機會進一步改善。該行指，李寧去年業績勝預期，故將今明兩年每股盈利上調10%。

建銀國際指，由於高基數，預期第二季李寧收入僅增長中單位數，下半年則增長20%，該行認為，疫情反覆、地緣政治緊張、通脹憂慮及潛在供應鏈阻礙，毛利率將是集團今年主要挑戰，但該行相信，李寧產品結構優化與零售折扣改善將緩解上述挑戰。

建銀國際預期李寧今明兩年收入穩建增長，分別上調利潤預測13%及14，但將估值由50倍下調至35倍以反映市場情緒疲弱，故目標價由103元下調至80元，評級「跑贏大市」。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

相關文章：

【體育用品股】李寧：未在供應商管理體系中發現任何強迫勞動行為

【業績｜體育用品】特步大彈25%　去年盈利大增77%至9億元人民幣、末期股息13.5仙　目標今年銷售按年增長25%至30%

港股 李寧（02331）
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