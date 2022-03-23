【小米1810】小米績後彈高5%　王翔：首季供應鏈仍緊張但下半年有明顯改善、另宣布將斥百億回購、上季經調整純利44.7億人幣

▲ 【小米1810】小米上季收入升21.4% 經調整純利44.7億人幣勝預期 小米汽車研發團隊規模超過1,000人

小米 （01810） 周二（21日）收市公布2021年第4季及全年業績。小米上季收入按年升21.4%至855.75億元（人民幣，下同），好過預期的814.6億元；當中手機銷售額增18.4%至505億元，好過預期的501.84億元；列賬純利24.42億元，按年跌72.2%，遜預期的42.60億元；經調整純利44.73億元，按年增39.6%，好過預期的41.29億元。

小米今日開市彈高近6%，現升5%，報14.92元。

小米上季手機毛利率約10.1%，按年略降0.4個百分點，按季減少2.7個百分點。首席財務官林世偉在分析員會議上稱，雙11、黑色星期五等促銷活動集中在上季，故影響毛利率，但全年手機毛利率增加至11.9%。

CFO：小米毛利率要視乎宏觀環境及供應鏈恢復後的競爭格局

林世偉指出要評論今年毛利率走勢屬為時過早，認為這取決於幾件事，第一是宏觀環境，目前市場不確定增加；第二是當供應鏈恢復正常時，競爭格局將會變化。林世偉提到，小米其優勢在於規模效應，相信毛利率將繼續保持在合理健康的水平。

問及小米手機今年ASP（平均售價）走勢，總裁王翔稱，目前內地手機ASP 增長速度遠高於全球平均水平，王翔解釋，小米全球出貨很多非常划算的智能手機，其是入門級智能手機，而小米在內地推出更多中高端手機。林世偉透露，內地手機ASP增幅接近兩位數百分比，隨著高端手機佔比提升，可以帶動整體手機ASP表現。

小米將斥最多100億元回購股份

分析師關注小米如何提高內地市場份額，王翔指，去年線下渠道銷售手機取得非常好的進展，會再提高門店效率，同時利用線下渠道推廣高端產品，帶動表現。

小米宣布，今日（22日）董事會正式決議行使股份購回授權，以不定期按最高總額100億元於公開市場購回股份。根據去年6月10日通過的決議案，董事會獲授權可購回公司股份，數目不超過當時已發行股份總數10%。

小米王翔：首季供應鏈仍然緊張 但下半年有明顯改善

被問及今年疫情及供應鏈的影響，王翔在記者會上表示，去年市場環境非常複雜，包括地緣政治及供貨緊張，但小米表現有韌性。王翔預計，地緣風險及國際不確性會持續存在，而供應鏈則會在下半年有明顯改善，今年會繼續專注雙品牌策略，拓展高階產品市場。

王翔又稱，小米首季供應鏈仍然緊張，首季芯片供應情況較差，加上小米工廠集中在華東等地區，近期疫情不利內地物流。不過王翔指出，隨著4月起內地似乎陸續恢復物流，而芯片供應下半年逆轉性改善。

小米62個地區出貨量排名前五 有助平衡風險

問及小米今年發展目標，王翔又稱，小米在全球62個國家和地區出貨量排名前五，有助平衡風險，對業務發展有信心。林世偉則稱，去年小米全球手機出貨量市佔率約14%左右，與第一、二名相比有提升市場空間。王翔補充，小米在西歐市智能手機市佔率約16%，而歐洲地區則約22.5%，意味歐洲市場仍有增長空間。

小米去年研發投入約132億元，王翔稱，未來五年相關開支會一步步增長。王翔又指，小米研發重點是提升產品核心體驗，包括鏡頭、快充芯片、影像處理器以及汽車等。

外界關注小米會否分拆金融科技部門天星數科，林世偉稱，目前無意分拆相關業務，但會留意市場情況，天星數科主要分為零售金融及供應鏈產金融業務，過去一年零售金融業務一直與監管部門密切溝通，強調繼續合法合規發展。

小米手機去年全年及第四季均實現量價齊

儘管受到核心零部件全球供應短缺的影響，小米智能手機業務去年全年及第四季均實現量價齊升。上季小米智能手機出貨量為4410萬台，按年增長4.4%；智能手機的ASP 1,143.6元，按年增13.3%。小米解釋，ASP上升主要是由於高端智能手機出貨量佔比增加所致。

小米上季廣告收入逆市增34%

小米第四季IoT與生活消費產品收入251億元，按年增長 19.1%，季內小米智能電視全球出貨量達到420萬台。

互聯網服務收入達到73億元，按年增長17.7%，互聯網毛利率創單季度歷史新高，達到76.1%。當中廣告收入達到49億元，按年增長34.0%，主要得益於全球預裝收入及海外收入的增長，此外效果及品牌廣告收入在行業承壓環境下仍穩健增長。

小米去年境外高端智能手機出貨量增1.6倍

小米上季境外市場收入416億元，按年增長23.4%，佔總收入的48.7%。

小米稱，境外高端智能手機出貨量取得快速增長，去年境外定價在300歐元或以上的智能手機出貨量按年增長超過160%，在境外出貨量中佔比較2020年提升約6個百分點。

小米：智能電動汽車業務進展超預期 保持2024年上半年量產目標

小米指出，智能電動汽車業務進展超預期。截至目前，汽車業務研發團隊規模已超過1,000人，未來將繼續在自動駕駛、智能座艙等核心領域拓展研發，保持預計在2024年上半年正式量產。

展望方面，小米稱會不斷提升手機與AIoT產品間的協同效應；新零售方面，會繼續加強渠道下沉，擴展鄉鎮市場，推進「銷服一體」 門店建設，提升線下門店經營效率。

小米業績前股價造好，收報14.2元，升6.13%。

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（第二版加入記者會、第三版加入分析員會議）

記者：李哲毅