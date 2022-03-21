▲ 【小米1810】小米周二公布去年第4季業績 券商料上季小米手機出貨量及均價續升

小米 （01810） 周二公布2021年第4季及全年業績，市場研究機構IDC數據顯示，小米上季出貨量4500萬，按年增3.9%；全年出貨1.91億，按年增29.3%，同樣排行全球第3。去年出貨量仍錄增長，但市場關注手機競爭激烈對毛利影響、芯片供應最新情況以及電動車最新發展，加上目前俄烏局勢緊張，市場關心事件對小米歐洲市場出貨量的影響。

綜合市場預期，小米上季收入升15.8%至814.6億元（人民幣，下同），按年增15.8%；當中手機銷售額增17.71%至501.84億元、IOT銷售額升18.6%至249.72億、互聯網服務升20%至74.07億元；列賬純利42.60億，按年跌51.7%；經調整純利增28.6%至41.29億元。

花旗：俄烏戰爭對小米影響屬「可控」

花旗今月初曾發表報告指，俄羅斯與烏克蘭戰爭對小米的影響屬「可控」。花旗稱，去年俄羅斯手機市佔率約10%的蘋果（Apple）（美：AAPL）停止在當地銷售iPhone，預計小米或可從中取得潛在市場份額，但考慮到貨幣貶值、物流中斷等因素，料俄羅斯今年智能手機市場銷售跌4成至1200萬部，預計今年小米在俄羅斯的手機銷量減少300萬部；烏克蘭的手機銷量減少100華萬部，更嚴格的出口限制或導致下降幅度更大，又稱俄烏兩地硬件銷售佔小米約5%，影響屬「可控」，給出買入評級及32港元目標價。

摩根士丹利：小米上季智能手機銷售均價好過預期

摩根士丹利發表報告，預計小米去年收入按年升32.4%至3256.33億元；經調整純利升67%至217億元；列賬純利升2.1%至207.91億元。

摩根士丹利認為，小米上季智能手機銷售均價高於預期，但期內小米推出更多推廣活動及產品組合調整拖累毛利率，料小米上季經調整淨利潤按年升29%至41億元，期內因股市調整錄得投資虧損。

高盛：小米今年受惠其高端化策略

高盛上月下旬曾發表報告，認為小米繼續其高端化策略，去年底發布的小米 12 Pro成為京東 （09618） 和阿里 （09988） 天貓上1月最暢銷的均價4000元以上Android手機，出貨量完善有助提升變現能力，預計小米今年手機按年增長20%。高盛預期小米電動車估值為340億元，即每股約1.6港元，預計今明兩年平均每年虧損35億元，將小米目標價由28.5港元降至23.7港元，維持「買入」評級。

招商國際：小米歐洲及拉丁美洲運營商渠道擴張 中國及印度需求放緩

中資券商招商國際今月發表報告，認為小米歐洲及拉丁美洲運營商渠道擴張抵消中國及印度需求放緩，預計今、明年手機出貨量分別增長15%及9%至 2.21 億及2.41 億部。招商國際下調小米2021至2023每股盈利約4-11%，以反映今年上半年零部件短缺及更好的產品組合帶動毛利率的影響。該行認為，小米近期修正後估值有吸引力，小米近期調整庫存主要反映供應鏈不確定性及俄烏衝突導致行業評級下調，小米未來股價催化劑包括電動車發展、新產品發布及市場份額的增加。

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記者：李哲毅