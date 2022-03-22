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【小米1810】小米上季收入升21.4%　經調整純利44.7億人幣勝預期　小米汽車研發團隊規模超過1,000人

股市 18:12 2022/03/22

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【小米1810】小米上季收入升21.4%　經調整純利44.7億人幣勝預期　小米汽車研發團隊規模超過1,000人

小米 （01810） 周二（21日）收市公布2021年第4季及全年業績。小米上季收入按年升21.4%至855.75億元（人民幣，下同），好過預期的814.6億元；當中手機銷售額增18.4%至505億元，好過預期的501.84億元；列賬純利24.42億元，按年跌72.2%，遜預期的42.60億元；經調整純利44.73億元，按年增39.6%，好過預期的41.29億元。

小米稱，儘管受到核心零部件全球供應短缺的影響，其智能手機業務仍穩健增長，去年全年及第四季均實現量價齊升。上季小米智能手機出貨量為4410萬台，按年增長4.4%；智能手機的ASP（平均售價）1,143.6元，按年增13.3%。小米解釋，ASP上升主要是由於高端智能手機出貨量佔比增加所致。

小米上季廣告收入逆市增34% 

小米第四季IoT與生活消費產品收入251億元，按年增長 19.1%，季內小米智能電視全球出貨量達到420萬台。

互聯網服務收入達到73億元，按年增長17.7%，互聯網毛利率創單季度歷史新高，達到76.1%。當中廣告收入達到49億元，按年增長34.0%，主要得益於全球預裝收入及海外收入的增長，此外效果及品牌廣告收入在行業承壓環境下仍穩健增長。

小米去年境外高端智能手機出貨量增1.6倍 

小米上季境外市場收入416億元，按年增長23.4%，佔總收入的48.7%。

小米稱，境外高端智能手機出貨量取得快速增長，去年境外定價在300歐元或以上的智能手機出貨量按年增長超過160%，在境外出貨量中佔比較2020年提升約6個百分點。

小米：智能電動汽車業務進展超預期 保持2024年上半年量產目標

小米指出，智能電動汽車業務進展超預期。截至目前，汽車業務研發團隊規模已超過1,000人，未來將繼續在自動駕駛、智能座艙等核心領域拓展研發，保持預計在2024年上半年正式量產。

展望方面，小米稱會不斷提升手機與AIoT產品間的協同效應；新零售方面，會繼續加強渠道下沉，擴展鄉鎮市場，推進「銷服一體」 門店建設，提升線下門店經營效率。 

小米業績前股價造好，收報14.2元，升6.13%。

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記者：李哲毅

港股 小米集團－W（01810） 小米 Android 智能手機 烏克蘭 目標價 晶片 拉丁美洲 花旗銀行

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