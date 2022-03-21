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【機迷熱話】微軟搶佔雲端遊戲市場 　Steam Deck可玩XBox遊戲

科技 16:41 2022/03/21

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(steamdeck官方網頁截圖)

年初推出的遊戲機Steam Deck成機迷焦點，推出以來，一直被人與對手任天堂的Switch遊戲機作比較，早前Xbox雲端遊戲負責人Catherin Gluckstein於Twitter發布新消息，指正與遊戲開發商Valve合作，Xbox Live遊戲可望於Steam Deck遊戲機上玩。更已推出Beta測試版。

【蘋果iPad】蘋果新一代iPad Air 5機背現怪聲　全因機身太單薄？

據網站《theverge》報道指，微軟（Microsoft）正準備推出Steam Deck專用的Edge Beta瀏覽器，讓玩家可以登入直接玩Xbox Cloud Gaming遊戲。日前官方網站有詳細列明安裝方法，建議玩家準備外接滑鼠及鍵盤輸入指令碼。微軟更透露，往後會逐步提升遊戲及使用者體驗。

【機迷熱話】黑客破壞《艾爾登法環》存檔　遊戲角色會反覆摔死

而手提遊戲主機Steam Deck，屏幕為7吋及1,280x800解像度（16：10比例），可藉USB-C端子並外接4K@120Hz輸出，其他規格包括內置藍牙5.0及雙頻Wi-Fi網絡連接，主機以AMD Zen2 CPU為核心架構、配備16GB LPDDR5記憶體、內置儲存存容量分別有64GB、256GB及512GB選擇。售價為399美元（約3100港元）。

責任編輯：向頌勤

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