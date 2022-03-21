【業績│公用股】煤氣取消紅股、末期息維持23仙　CFO：平衡經濟及未來機遇後決定保留資金以備所需（第二版）

▲ 【業績│公用股】煤氣取消紅股、末期息維持23仙 管理層：保留資金以備所需 去年純利減少16%

煤氣 （00003） 取消紅股，只派發末期股息23仙，全年派息35仙，集團強調，如無特殊情況，預計今年股息將不少於去年。煤氣於2019年度將原有的10送1紅股，改為20送1紅股，兩年後連紅股亦取消。煤氣主席李家傑及李家誠指，疫情持續迅速蔓延為今年全球經濟發展帶來眾多不確定性因素，加上疫情對各行各業所帶來的影響，集團將審慎平衡業務發展及營運上的需要，確保留有較充裕之資金，以備所需。

執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明解釋，中央訂下雙碳目標後，會帶來很多投資機遇，這將為股東帶來好回報，因此集團要把握，但同時會帶來資金需金，再加上疫情持續兩年，國際政局又造成能源及商品價格大幅上升，造成不明朗因素，平衡當前經濟情況及未來投資機遇兩方面後，決定有需要保留充裕現金，因此暫時不提出派紅股。

煤氣送紅股制度始於1991年

翻查資料，煤氣早於1991年度實施5送1紅股，直至1997年度起改為10送1紅股，2002年度至2005年度曾暫停派紅股，2006年度起恢復10送1紅股，2008年金融海嘯爆因此暫停派送紅股，2009年度起恢復10送1紅股，直至2019年度改為20送一紅股。

煤氣去年為報廢設施及設備撥備約15億元

煤氣去年純利減少16.5%至50.17億元，主營業務營業稅後溢利減少5.7%至68.21億元。期內煤氣報廢及減值部分內地化工廠生產設施、電訊網絡設備，以及為若干已停用之加氣站資產等作出撥備，合共約15億元。

去年本港煤氣銷量減少1%

煤氣指，集團未來發展策略將以城市燃氣業務為核心，繼續推廣天然氣作為清潔能源之應用；同時加速開發可再生能源之生產及利用，一方面以分布式光伏發電及 數碼化管理為主導發展智慧能源，另一方面積極研發以農耕廢物生產生物質燃料、生物質化工產品及物料之創新技術，並形成商業規模；此外亦拓展污水和餐廚垃圾及城市廢物處理業務，多向並展，推動集團向綠色能源方向邁進。

本地疫情亦於去年第四季度漸見緩和，商用煤氣銷售量有所增加，但去年香港平均氣溫較上年度為高，影響住宅煤氣銷售量，去年本港煤氣銷售量約27,677百萬兆焦耳，輕微下降1%；而本港爐具銷售量則受惠於疫情放緩帶動新居入伙量增加，較上年度上升8.8%。

（第二版加入CFO言論）

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