【出入境管制】深圳灣口岸調整旅客清關服務時間 陸路出境檢測將實施新安排

特區政府公布，深圳灣口岸旅客清關服務時間明日起調整為每日上午10時至晚上6時，直至另行通告。該口岸的貨物清關服務維持不變，繼續24小時通關。

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同時，政府亦宣佈將於本日（21日）實施2019冠狀病毒病特別檢測安排，旅客經陸路出入境管制站出境前須接受額外快速核酸檢測，旅客除須按現有要求持有自費核酸檢測陰性結果證明，也須在香港離境前在出入境管制站接受額外的免費快速聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，結果呈陰性者方可繼續行程。政府將在相關管制站旅檢大樓開放前一小時至旅檢大樓關閉前一小時免費提供特別檢測服務，快速核酸檢測程序需時約一至兩小時，相關出境旅客應預留充足時間到達出入境管制站，並遵守在場工作人員指示。

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特區政府表示，有關安排出於對兩地公共衞生風險的考慮，如非必要，巿民應避免跨境人員流動。旅客須密切留意並遵從目的地的檢疫及檢測安排。

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記者：鄭日棱