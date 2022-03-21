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【美元走勢】專家指美元升浪未完 美滙指數最牛睇103

16:33 2022/03/21

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美國加息四分一厘後，美滙指數卻反高潮、跌穿99大關。

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聯儲局於上周四（3月17日）加息0.25厘，正式開啟加息周期，但美滙指數卻反高潮不升反跌，更失守99，暫報98.2。不過，專家普遍預計美元未見頂，美滙指數年內仍有機破百，最牛更睇103。可是，放眼較長線的走勢料先升後回，專家更指至今年底，美滙指數只險守95，主因是地緣緊張政局漸淡化，避險需求驟減。

本報綜合5位名家對美滙指數的最新把脈，目前以乒乓智滙高級董事陳欣最樂觀，大膽預計美滙指數今年高位挑戰103新高。招商永隆及上商的專家也不約而同料美滙指數將高見101才停步，光大證券國際亦料美滙指數年內破百。然而，美資大行花旗卻力排眾議，保守預期美滙指數短期內反覆下試95。

花旗：美滙指數長期目標96.4

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指， 美國於3月只加息25個基點，預計5月再加50個基點。6月、7月、9月、11月、12月會議每次都加息25個基點，今年合共加息7次，累計上調2厘，至2023年底的政策利率達到2.75厘3厘。不過，他維持美滙指數預測，料3個月內見94.63，半年至1年為95.26，長期目標96.4。

另方面，上商研究部主管林俊泓認為，美滙指數今年上落區間在95至101，年尾料為99。同樣，兩位中資的滙市名家亦較進取，光大證券國際外滙策略師黃俊能回應本報查詢指，料美滙指數今年先升後回，高低位介乎92到100，年底目標價為95。

黃俊能預計聯儲局今年加息6次，每次加0.25厘計算，全年將累加1.5厘。雖然聯儲局貨幣政策行動未有為巿場帶來驚喜，令美滙指數回軟，但由於俄烏局勢令巿場憂慮將嚴重打擊歐盟經濟，在局勢變得明朗前歐元沽壓仍大，從而推升美元，令美滙指數或會於高位徘徊，甚至向上測試100的關口。

儲局加息0.25厘符預期【下一頁

不過，黃俊能提醒，當俄烏局勢有所緩和，加上受供應鏈改善及高基數效應下，美國經濟及通脹於下半年或將出現放緩迹象。現時聯儲局點陣圖顯示官員傾向今年內加息7次，年底前將聯邦基金利率升至1.75厘至2厘。但能否實現，現仍言之尚早。若最終數據表現如期回軟，巿場將由憧憬儲局加息，轉為觀望，以至質疑其加息的決定，令美元支持力度減弱，故此預期美元於今年將是先升後回的局面。值得留意的是，當11月8日美國舉行中期選舉，政治不確定性帶動避險，或令美元於年尾略為回升。

招商永隆環球金融市場部總經理蕭啟洪認為，美元因俄烏戰事的避險需求而飆升，當中亦因西方凍結部分美元交易，估計今年美滙指數的高位可達101，低位為年初的94.8，年末約為96至98水平。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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