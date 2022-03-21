  • 22°C
香港時間 : 2022322日 (二) 00:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【漢堡店競爭】在美推出早餐菜單兩年　Wendy's快將超越Burger King

商業 16:31 2022/03/21

分享：

到2022年，Wendy’s預計其早餐銷售額將增長1至2成。（Wendy’s官網圖片）

就在疫情前，美國知名漢堡連鎖店Wendy’s宣布於2020年3月上旬，在全國推出早餐菜單，兩年後的今日已經快將超越Burger King（漢堡王），成為早餐類別中排名第二的漢堡連鎖店。到2022年，Wendy’s預計其早餐銷售額將增長1至2成。

日本Netflix疑漏稅12億日圓　遭日本東京國稅局調查

對Wendy’s來說，加入早餐可以讓這間漢堡連鎖店在不影響其午餐、小吃或晚餐流量的情況下吸引新的銷售。

競爭對手削減早餐供應

即使在疫情最嚴重之際，Wendy’s仍堅持其計劃，提供雞蛋三明治和早餐漢堡，因為競爭對手削減了早餐供應。Wendy’s現在於美國早餐類別中，擁有所有漢堡連鎖店的第三大市場份額，僅次於Burger King和佔主導地位的麥當勞。

去年，該公司的早餐銷售額增長了約25%，Wendy’s認為餐廳的日間時段銷售還有更大的增長空間。到 2022年，預計其早餐銷售額將再增長1至2成。

該企的美國總裁Kurt Kane表示：「我們僅落後於Burger King大約一個份額，非常有信心在不久的將來能夠做到這一點」。

近年，Burger King的美國業務一直舉步維艱，去年第四季度，Burger King在美國的同店銷售額僅增長1.8%，落後於麥當勞和Wendy’s的本土市場指標。

【第五波疫情】前線回收業員工可獲5個月資助　每月2000元

【疫市營商】疫下健康食品商銷售增兩成　潤喉潤肺食品最暢銷

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【美國經濟】美國1月份消費者信心指數下降　為何民眾反計劃購買大型商品
2022/01/26
【美國經濟】美國1月份消費者信心指數下降　為何民眾反計劃購買大型商品
【僱傭權益】美國各地星巴克工會申請數急增 3間擴至全國逾30間
2022/01/30
【僱傭權益】美國各地星巴克工會申請數急增 3間擴至全國逾30間
【素食熱潮】麥當勞植物肉漢堡McPlant　登陸英國及愛爾蘭
2022/01/08
【素食熱潮】麥當勞植物肉漢堡McPlant　登陸英國及愛爾蘭
【植物肉商機】繼麥當勞推植物肉漢堡McPlant　Pizza Hut菜單新增Beyond Meat香腸
2022/01/11
【植物肉商機】繼麥當勞推植物肉漢堡McPlant　Pizza Hut菜單新增Beyond Meat香腸

你可能感興趣

【美國經濟】美國1月份消費者信心指數下降　為何民眾反計劃購買大型商品
15:32 2022/01/26
【美國經濟】美國1月份消費者信心指數下降　為何民眾反計劃購買大型商品
【僱傭權益】美國各地星巴克工會申請數急增 3間擴至全國逾30間
19:36 2022/01/30
【僱傭權益】美國各地星巴克工會申請數急增 3間擴至全國逾30間
【素食熱潮】麥當勞植物肉漢堡McPlant　登陸英國及愛爾蘭
13:25 2022/01/08
【素食熱潮】麥當勞植物肉漢堡McPlant　登陸英國及愛爾蘭
早餐 美國 漢堡 銷售 麥當勞 漢堡 疫情

上一篇文章

【疫市商機】珠寶品牌兩招吸管理人才　看好消費券商機

下一篇文章

日本Netflix疑漏稅12億日圓　遭日本東京國稅局調查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠著數】4月將發放新一輪電子消費券　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】4月將發放新一輪電子消費券　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【求職市場】人工智能成主流　兩大熱門職位最搶手
【求職市場】人工智能成主流　兩大熱門職位最搶手
【疫市營商】疫下健康食品需求增　保護視力、舒緩睡眠產品生意額增1成
【疫市營商】疫下健康食品需求增　保護視力、舒緩睡眠產品生意額增1成
【糧食危機】全球柴油化肥等成本大漲　各國農民開始大量囤貨
【糧食危機】全球柴油化肥等成本大漲　各國農民開始大量囤貨
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【全面禁煙】煙草商末日？　新西蘭最快2022年通過方案　09年以後出生居民終生不准買煙
【全面禁煙】煙草商末日？　新西蘭最快2022年通過方案　09年以後出生居民終生不准買煙
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款