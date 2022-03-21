【漢堡店競爭】在美推出早餐菜單兩年　Wendy’s快將超越漢堡王　

▲ 到2022年，Wendy’s預計其早餐銷售額將增長1至2成。（Wendy’s官網圖片）

就在疫情前，美國知名漢堡連鎖店Wendy’s宣布於2020年3月上旬，在全國推出早餐菜單，兩年後的今日已經快將超越Burger King（漢堡王），成為早餐類別中排名第二的漢堡連鎖店。到2022年，Wendy’s預計其早餐銷售額將增長1至2成。

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對Wendy’s來說，加入早餐可以讓這間漢堡連鎖店在不影響其午餐、小吃或晚餐流量的情況下吸引新的銷售。

競爭對手削減早餐供應

即使在疫情最嚴重之際，Wendy’s仍堅持其計劃，提供雞蛋三明治和早餐漢堡，因為競爭對手削減了早餐供應。Wendy’s現在於美國早餐類別中，擁有所有漢堡連鎖店的第三大市場份額，僅次於Burger King和佔主導地位的麥當勞。

去年，該公司的早餐銷售額增長了約25%，Wendy’s認為餐廳的日間時段銷售還有更大的增長空間。到 2022年，預計其早餐銷售額將再增長1至2成。

該企的美國總裁Kurt Kane表示：「我們僅落後於Burger King大約一個份額，非常有信心在不久的將來能夠做到這一點」。

近年，Burger King的美國業務一直舉步維艱，去年第四季度，Burger King在美國的同店銷售額僅增長1.8%，落後於麥當勞和Wendy’s的本土市場指標。

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責任編輯：李智美