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【俄烏局勢】澳洲宣布對俄鋁材出口禁令 並向烏克蘭捐7萬噸煤

環球政經 18:49 2022/03/21

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澳洲宣布擴大對俄羅斯的制裁，禁止所有氧化鋁和鋁土礦等鋁原材料向俄羅斯出口，以限制俄國生產鋁的能力。

澳洲政府表示， 已禁止向俄羅斯出口氧化鋁以及包括鋁土礦在內的鋁礦石。俄羅斯近20%的氧化鋁依賴從澳洲進口，此舉將影響俄羅斯對鋁的生產能力。後者是俄羅斯主要出口產品之一。當局表示，將受禁令影響的與出口商合作，物色其他市場和並擴大現有市場。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，政府正在與合作夥伴合作，對俄政權施加最大代價和壓力，要求其從烏克蘭撤軍。莫里森表示，自俄羅斯入侵開始以來，澳洲已對當地個體和機構實施476次制裁。

另外，莫里森還宣布，將向烏克蘭捐贈最少7萬噸熱能煤，以滿足當地能源需求。莫里森稱，這可為多達一百萬個家庭供電。

澳洲將追加3,000萬澳元（約1.7億港元）人道主義援助，並再向烏克蘭提供2,100萬澳元（約1.2億港元）的防禦性軍事援助，包括彈藥和防彈衣。莫里森透露，過去數周澳洲政府已批准近5,000份烏克蘭難民的簽證，簽證為期3年，允許他們他們在工作和讀書等。

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責任編輯：黃苑筠

 

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