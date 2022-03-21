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美股深度調整未必發生惟  買美股投資可這樣揀

股市 16:20 2022/03/21

分享：

美股走勢反覆，但論升幅未如去年。對美股走勢看法，耀才證券研究部經理譚智樂認為，美股不會出現深度調整，不過要美股上修估值，動力卻有限。欲買美股作投資，他列舉分別看好及看淡的6隻美股。

*重溫《開市追揸沽》足本版*

【看好】

  • 微軟（美：MSFT）
  • 英特爾（美：INTC）
  • 台積電（美：TSM）
  • 谷歌（美：GOOG）

【看淡】

  • 蘋果（美：AAPL）
  • META （美：FB）

欄名 : 3分鐘睇股

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