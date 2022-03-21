美股深度調整未必發生惟 買美股投資可這樣揀 股市 16:20 2022/03/21 分享： 美股走勢反覆，但論升幅未如去年。對美股走勢看法，耀才證券研究部經理譚智樂認為，美股不會出現深度調整，不過要美股上修估值，動力卻有限。欲買美股作投資，他列舉分別看好及看淡的6隻美股。 *重溫《開市追揸沽》足本版* 【看好】 微軟（美：MSFT） 英特爾（美：INTC） 台積電（美：TSM） 谷歌（美：GOOG） 【看淡】 蘋果（美：AAPL） META （美：FB） 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 防疫措施放寬不利HKTVmall母企香港科技探索（01137）？高位買入香港科技探索可以怎麼辦 今日 防疫措施放寬不利HKTVmall母企香港科技探索（01137）？高位買入香港科技探索可以怎麼辦 騰訊（00700）業績周三公布速睇4大看點 買賣策略睇定啲 今日 騰訊（00700）業績周三公布速睇4大看點 買賣策略睇定啲 4月取消禁飛及分三階段放寬防疫措施 航空股、商場收租股追得過？ 今日 4月取消禁飛及分三階段放寬防疫措施 航空股、商場收租股追得過？ 全民強檢暫緩、取消禁飛令、面授課堂將重啟 本港經濟及股市可受惠幾多？ 今日 全民強檢暫緩、取消禁飛令、面授課堂將重啟 本港經濟及股市可受惠幾多？ 港股現處熊市第三階段 散戶買股應採取什麼策略 今日 港股現處熊市第三階段 散戶買股應採取什麼策略 Meta 台積電（美：TSM） 台積電 美股