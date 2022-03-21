美股深度調整未必發生惟  買美股投資可這樣揀

美股走勢反覆，但論升幅未如去年。對美股走勢看法，耀才證券研究部經理譚智樂認為，美股不會出現深度調整，不過要美股上修估值，動力卻有限。欲買美股作投資，他列舉分別看好及看淡的6隻美股。

*重溫《開市追揸沽》足本版*

【看好】

微軟（美：MSFT）

英特爾（美：INTC）

台積電（美：TSM）

谷歌（美：GOOG）

【看淡】

蘋果（美：AAPL）

META （美：FB）