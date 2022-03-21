【飛行事故】東航載132人波音737客機廣西失事、東航網頁轉黑白　波音盤前跌5%、東航ADR插17%

東方航空 （00670） 一架搭載132人的波音737客機在中國廣西藤縣發生事故，傷亡情況未明，東方航空已將官網轉為黑白。東方航空尾市股價急轉直下跌6%，收報2.75元。至下午5時35分，東航ADR（美：CEA）盤前股價最新跌17%，波音（Boeing，美：BA）盤前則跌5%，暫報182.22美元。

央視新聞最先報導，東航搭載133人、原訂由 昆明前往廣州 的波音737客機在廣西梧州藤縣發生事故，並引發山火。 目前救援隊伍已經集結正在靠近，傷亡情況未明。

其後內地傳媒更新更多詳情，更正 機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。

▲ 東航將公司網頁改為黑白色

綜合航空監測平台的資訊，涉事東航客機航班編號MU5735，下午約1時15分從雲南昆明起飛，預計3時左右抵達廣州白雲機場。

該客機機型為波音737-800NG，機齡約6.8年，屬737MAX前一世代737 Next Generation型號。

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