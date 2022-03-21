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【飛行事故】東航載132人波音737客機廣西失事、明起暫停所有737-800飛機運行　波音盤前跌5%、東航ADR插17%（第二版）

股市 19:48 2022/03/21

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東方航空 （00670） 一架搭載132人的波音737客機在中國廣西藤縣發生事故，傷亡情況未明，東方航空已將官網轉為黑白。東方航空尾市股價急轉直下跌6%，收報2.75元。至下午7時45分，東航ADR（美：CEA）盤前股價曾跌17%，現跌約12%；波音（Boeing，美：BA）盤前則跌逾6%，暫報180.68美元。

東航其他737-800飛機運營的航線會調整其他機型

內地媒體引述消息指，東航目前尚不能確定事故的原因是否與飛機有關，但為了安全考慮，東航決定周二（22日）起暫停旗下所有737-800飛機的運行，恢復時間未定，本來由737-800飛機運營的航線會調整其他機型飛行。

波音中國：正在收集更多訊息

波音中國稱，已經看到了相關報道，正在收集更多訊息。

央視新聞最先報導，東航搭載133人、原訂由昆明前往廣州的波音737客機在廣西梧州藤縣發生事故，並引發山火。目前救援隊伍已經集結正在靠近，傷亡情況未明。其後內地傳媒更新更多詳情，更正機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。

東航將公司網頁改為黑白色

內地網民所拍東航客機廣西失事片段、救援資訊，可見【下一頁】

綜合航空監測平台的資訊，涉事東航客機航班編號MU5735，下午約1時15分從雲南昆明起飛，預計3時左右抵達廣州白雲機場。

該客機機型為波音737-800NG，機齡約6.8年，屬737MAX前一世代737 Next Generation型號。

（第二版加入東航擬停飛737-800飛機）

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編輯：姚卓然

 

*港股已步熊三階段有何注意？哪些股份可收集？*

美股 波音（Boeing，美：BA） 中國 山火 波音

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