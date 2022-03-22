【東航墜機】東航客機直墮廣西、132人生死尚未卜　東航停飛波音737-800、股價再跌半成

東方航空 （00670） （滬：600115）一架搭載132人的波音737客機周一（21日）下午在中國廣西藤縣發生事故，墜機事件發生至今，官方尚未公布機上人員傷亡消息。東方航空據報即時停飛波音同系列737-800，同時把官網轉為黑白。

東方航空周一尾市股價急轉直下跌6%，收報2.75元。至周二港股交易時段，東航早市再跌7%，暫報2.57元。波音（ Boeing，美：BA）周一盤前曾跌逾6%，正股時段則跌4%，收報185.9美元。

流傳片段客機直墜小山 東方航空： 失事原因還在調查中

有內媒引用事發地點附近 公司的監控影片片段，片中有一架疑為飛機的物體朝下直線墜落一座小山，或是失事東航航班出事前影片。 東方航空晚上在上交所 發公告指，失事原因還在調查中，公司將積極配合相關調查。

東方航空在公告 指出，飛機失事後，公司高度重視，立即啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，並已開通家屬應急援助專線，又對今次飛機失事中遇難的旅客和機組人員表示沉痛的哀悼。

美國、波音派員調查 東航據報暫停營運737-800

美國國家運輸安全委員會宣布，已委任一位高級調查員與中國合作進行墜機調查 。除了自己的專家之外，該機構還將得到波音公司和美國聯邦航空管理局代表的協助。

波音則表示，與美國國家運輸安全委員會保持著聯繫，其技術專家隨時準備協助中國民航局牽頭的空難調查。

內地媒體引述消息指，東航目前尚不能確定事故的原因是否與飛機有關，但為了安全考慮，東航決定周二（22日）起暫停旗下所有737-800飛機的運行，恢復時間未定，本來由737-800飛機運營的航線會調整其他機型飛行。

央視新聞周一最先報導，東航搭載133人、原訂由 昆明前往廣州 的波音737客機在廣西梧州藤縣發生事故，並引發山火。 其後當局更新更多詳情，更正 機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。

綜合航空監測平台的資訊，涉事東航客機航班編號MU5735，周一下午約1時15分從雲南昆明起飛，預計3時左右抵達廣州白雲機場。

該客機機型為波音737-800NG，機齡約6.8年，屬737MAX前一世代737 Next Generation型號。

▲ 東航將公司網頁改為黑白色

（第二版加入東航擬停飛737-800飛機）

（第三版加入東航上交所公告）

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編輯：姚卓然

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