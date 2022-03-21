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【就業機遇】恒生設150個為期半年的工作機會 專為近年畢業大學生而設 今日起接受報名

理財智慧 16:44 2022/03/21

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恒生銀行繼早前投放1000萬元支援社區抗疫，再宣布推出「抗疫同恒」青年就業計劃，特別為近年畢業的大學生提供150個為期半年的工作機會，計劃由今日（21日）接受報名。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

恒生銀行人力資源總監王依寧表示，期望透過「抗疫同恒」青年就業計劃，幫助年輕人掌握適應社會發展及提升其專業技能和軟技能水平，以迎合職場需要，而是次推出短期就業機會，為有志投身香港銀行業的年輕人日後在銀行業拓展事業打好根基。

今次計劃提供多元化的銀行業務崗位，包括銀行前綫營運、後勤工作以至資訊科技等，歡迎修讀任何學科的大學畢業生申請，表現優秀的員工將有機會在合約完結後獲繼續聘任。計劃下獲聘的青年人將接受不同種類培訓，內容包括金融知識、銀行運作、合規及風險管理等。此外，他們更可以善用銀行提供的資源及培訓平台，參與多項免費自學培訓課程，自我增值。

計劃是為在疫情下遇到就業困難的青年人提供工作機會，對象為2020年至2022年畢業的大學生，報名日期為3月21日至5月31日，預計首批獲取錄的青年人將於6月中上班。

 

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責任編輯：羅浩濂

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