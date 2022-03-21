【美國加息】高盛料聯儲局明年加息5次　維持今年加息7次預測

美國聯儲局上周作出逾3年以來的首次加息，且預期今年有7次加息。高盛（美：GS）近日發表報告，預計聯儲局明年加息5次。

該行的經濟學家Jan Hatzius預計，聯邦公開市場委員會於明年首季之前，會在每次會議上加息，而在明年第二季放緩至每個季度加息一次，因為增長前景更強勁，有迹象表明聯儲局官員冀將聯邦基金利率提高至預估的中性利率區間上方。

對於今年聯儲局加息預測，他維持加息7次、每次25個基點的看法，並續預期在某個時點會有一次加息50個基點的重大風險，此將讓政策利率更早達到該行介乎3%至3.25%的終點預測。

該行經濟學家並預計，今年第四季實際家庭收入將按年增長0.5%，又指今年實際支出增長的最大阻力，是政府轉移支付回落和高通脹，這將大大影響實際收入增長。

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