  • 23°C
香港時間 : 2022321日 (一) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】高盛料聯儲局明年加息5次　維持今年加息7次預測

宏觀解讀 16:09 2022/03/21

分享：

美國聯儲局上周作出逾3年以來的首次加息，且預期今年有7次加息。高盛（美：GS）近日發表報告，預計聯儲局明年加息5次。

該行的經濟學家Jan Hatzius預計，聯邦公開市場委員會於明年首季之前，會在每次會議上加息，而在明年第二季放緩至每個季度加息一次，因為增長前景更強勁，有迹象表明聯儲局官員冀將聯邦基金利率提高至預估的中性利率區間上方。

對於今年聯儲局加息預測，他維持加息7次、每次25個基點的看法，並續預期在某個時點會有一次加息50個基點的重大風險，此將讓政策利率更早達到該行介乎3%至3.25%的終點預測。

該行經濟學家並預計，今年第四季實際家庭收入將按年增長0.5%，又指今年實際支出增長的最大阻力，是政府轉移支付回落和高通脹，這將大大影響實際收入增長。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

【美國加息】聯儲局理事：今年要在一次或多次議息會議上加息0.5厘　加息步伐要更進取

【美國加息】銀行公會禤惠儀：銀行資金充裕　看不到壓力上調最優惠利率及按揭息率

【美國加息】渣打料美國今年加息4次　港匯年內觸7.85機會不大　沒急切需要加最優惠利率

開啟hket App，閱讀全文
經濟 經濟現象 美國聯儲局 加息 高盛（Goldman Sachs，美：GS）

上一篇文章

【港股市況】恒指高開倒跌191點　復星醫藥抽升21%、美團跌6%（不斷更新）

下一篇文章

【港股分析】交銀國際洪灝：本港流動性遠不及美國　中概股回歸將出現流動性折讓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐　花落誰家最快一周內揭盅
【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐　花落誰家最快一周內揭盅
【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂　大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢
【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂　大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢
【港股市況】恒指高開倒跌191點　復星醫藥抽升21%、美團跌6%（不斷更新）
【港股市況】恒指高開倒跌191點　復星醫藥抽升21%、美團跌6%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升685點　阿里美團ADR高港8%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升685點　阿里美團ADR高港8%（不斷更新）
【恒大停牌】恒大同系3港股停牌、恒大地產債券跟隨　外電：周內公布重組框架
【恒大停牌】恒大同系3港股停牌、恒大地產債券跟隨　外電：周內公布重組框架
【禁飛令】港府放寬英美9國禁飛令、首階段4月1日實行　國泰航空創一年高後走弱、滙證看好
【禁飛令】港府放寬英美9國禁飛令、首階段4月1日實行　國泰航空創一年高後走弱、滙證看好
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款