【華為新品】華為輕旗艦nova 9 SE登場　主打Vlog拍攝售$2,788

▲ nova 9 SE採用四鏡頭設計，包括1.08億像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素景深鏡頭及200萬像素微距鏡頭組合，成為華為首次配備1億像素的手機。

繼蘋果（Apple）、三星（Samsung）先後舉行發布會後，華為也於今（21日）舉行發布會，宣布推出走中至入門定位的新手機nova 9 SE，更成為首次配備1億像素的華為手機，搭載高通驍龍680處理器，售價2,788港元。

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是次nova 9 SE主打Vlog拍攝，因此在相機配置方面也花下不少心思。其中nova 9 SE採用四鏡頭設計，包括1.08億像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素景深鏡頭及200萬像素微距鏡頭組合，成為華為首次配備1億像素的手機。而前置相機則用中置挖孔設計，配備1,600萬像素鏡頭。與此同時，手機亦增設多項攝錄功能，其中「後後雙景雙錄」功能利用後置主攝和後置廣角攝像頭分別進行錄製的雙景錄像。

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其他規格方面，則繼續採用中階配置，包括：6.78吋LCD屏幕、支援90Hz畫面更新率；處理器搭載高通驍龍680芯片、採用EMUI 12作業系統、配備4000mAh電池及支持66W快速充電。

nova 9 SE設有黑、白及藍共3種配色選擇，配置8+128GB儲存容量，售價為2,788港元，於本周五（25日）起正式在香港發售。

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責任編輯：廖淑瑩