  • 23°C
香港時間 : 2022321日 (一) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為新品】華為輕旗艦nova 9 SE登場　主打Vlog拍攝售$2,788

科技 16:09 2022/03/21

分享：

nova 9 SE採用四鏡頭設計，包括1.08億像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素景深鏡頭及200萬像素微距鏡頭組合，成為華為首次配備1億像素的手機。

繼蘋果（Apple）、三星（Samsung）先後舉行發布會後，華為也於今（21日）舉行發布會，宣布推出走中至入門定位的新手機nova 9 SE，更成為首次配備1億像素的華為手機，搭載高通驍龍680處理器，售價2,788港元。

【華為新品】華為手機添新成員P50E 最平$5,036有交易

是次nova 9 SE主打Vlog拍攝，因此在相機配置方面也花下不少心思。其中nova 9 SE採用四鏡頭設計，包括1.08億像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素景深鏡頭及200萬像素微距鏡頭組合，成為華為首次配備1億像素的手機。而前置相機則用中置挖孔設計，配備1,600萬像素鏡頭。與此同時，手機亦增設多項攝錄功能，其中「後後雙景雙錄」功能利用後置主攝和後置廣角攝像頭分別進行錄製的雙景錄像。

【華為5G】華為擬推「5G手機殼」 抵抗美國制裁

其他規格方面，則繼續採用中階配置，包括：6.78吋LCD屏幕、支援90Hz畫面更新率；處理器搭載高通驍龍680芯片、採用EMUI 12作業系統、配備4000mAh電池及支持66W快速充電。

nova 9 SE設有黑、白及藍共3種配色選擇，配置8+128GB儲存容量，售價為2,788港元，於本周五（25日）起正式在香港發售。

【華為新品】華為春季發布會揭幕 聚焦智能家居推新方案

責任編輯：廖淑瑩

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Android】為開發者大會做準備？Google總部Android雕像全撤離
今日
【Android】為開發者大會做準備？Google總部Android雕像全撤離

你可能感興趣

【Android】為開發者大會做準備？Google總部Android雕像全撤離
今日 12:05
【Android】為開發者大會做準備？Google總部Android雕像全撤離
軟件 作業系統 硬件 晶片 華為 處理器 相機

下一篇文章

【機迷熱話】任天堂Wii及DSi商店停擺多日　官方迴避不回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷熱話】遊戲平台Steam支援Chrome OS　進入Alpha階段測試
【機迷熱話】遊戲平台Steam支援Chrome OS　進入Alpha階段測試
【Google Maps故障】全球死機約兩小時　還有甚麼App作替代方案？
【Google Maps故障】全球死機約兩小時　還有甚麼App作替代方案？
【iOS 15.4】蘋果用戶投訴更新iOS 15.4後　電池續航力明顯下滑
【iOS 15.4】蘋果用戶投訴更新iOS 15.4後　電池續航力明顯下滑
【三星新機】三星中階機Galaxy A33及A53登場　售約3,194元起
【三星新機】三星中階機Galaxy A33及A53登場　售約3,194元起
【Audi電動車】Audi A6 Avant e-tron概念旅行車　達700公里續航距離
【Audi電動車】Audi A6 Avant e-tron概念旅行車　達700公里續航距離
【紅米新機】紅米Redmi K50系列旗艦手機登場　搭載天璣芯片售2,953港元起（多圖）
【紅米新機】紅米Redmi K50系列旗艦手機登場　搭載天璣芯片售2,953港元起（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款