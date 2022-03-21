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【疫市商機】珠寶品牌兩招吸管理人才　看好消費券商機

商業 17:00 2022/03/21

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周生生早前與英國倫敦維多利亞與阿爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum，V&A博物館）合作，於香港開設全球首間珠寶概念店。（受訪者提供）

本港第5波疫情持續，打擊各行各業。有本地連鎖珠寶品牌在疫下尋找新商機，與英國知名博物館聯乘設立珠寶概念店，同時加入藝術及科技元素，吸年輕客。面對招聘困難，亦使出兩招應對。

【疫市營商】本地餐廳品牌逆市連開5分店 靠4招策略脫穎而出

料消費券帶動生意增長

周生生港澳台區區域總經理李敏姬指，業界本身需推動數碼轉型、O2O（綫上到綫下）轉型，因此需要人才加入。為應對情況，公司設有零售見習行政人員計劃（Retail Management Trainee），招請大專或大學畢業生、有一兩年工作經驗的人，培訓成經理級的管理人員，另外亦會挑選有經驗的銷售人員擔任管理崗位。李敏姬指，公司一直需要經理級的人才，因他們就像「大舵手」，店舖的經營策略大多由他們策劃，所以需要一些具有新思維、勇於表達等特質的人才加入。

政府預計於4月推出新一輪消費券，如果疫情受控，社交距離可放寬，李預料公司生意額能至少上升3成。她指，雖然去年派發消費券的時間非傳統消費旺季，但該段期間為消費高位，甚至媲美聖誕節銷情。她期望今年推出消費券推出時可以配合疫情緩和的時間，令行業受惠。

【消費券2022】開店平台斥400萬資助開網店 助中小企及早準備消費券商機

3D呈現名畫 主角與客對話

周生生早前與英國倫敦維多利亞與阿爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum，V&A博物館）合作，於香港開設全球首間珠寶概念店。李表示，有別於傳統的珠寶店，其是將新世代藝術和經典珠寶店結合，並加入藝術文化與數碼元素，打破傳統珠寶銷售模式。

她續指，店內兩大「打卡位」應用多項數碼科技，其中《活•藝術體驗》長廊，展示了由V&A博物館團隊挑選的4幅古典名畫，這些畫作應用了裸眼立體電視、動態偵測技術及智能手機互動程式，只要使用智能手機就可以讓名畫以3D立體方式呈現，畫作中的主角亦會與顧客對話。

此外，店內的「維多利亞」雕像採用3D光雕投影技術，結合影像與聲音，分享其身上所佩戴的珠寶、服飾，增加顧客的購物體驗。

【職場趨勢】5大管理策略 迎新常態新挑戰

記者：廖淑瑩

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