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【國泰 293】4月1日起取消英美等9國禁飛令 國泰航空股價曾創近兩年高

股樓投資 16:39 2022/03/21

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特首林鄭月娥今早（21日）表示，將從4月1日起，取消航班禁令，劃一所有出發地安排。受消息刺激，國泰航空（00293）股價一度升近5%，高見8.11元，創近兩年新高，其後升幅收窄，最新報7.76元，升0.4%，成交額3.2億元。

大行予國泰航空投資評級及目標價：

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林鄭月娥指，首階段會適用於已完成接種2針疫苗的港人，從外地回香港，需持48小時核酸檢測證明及已訂7晚酒店，機場檢測呈陰性後將獲14天檢疫令，乘坐專車往酒店，期間每日需進行快測，若第5日核酸檢測陰性，並於第6及7日快測陰性，可以在第7日離開酒店，之後可選擇在家或繼續留在酒店隔離，進行7日醫學監察，第12日仍須進行核酸檢測，第14日完成隔離。

就第五波疫情爆發，港府早於1月8日宣布向英國、美國、加拿大、澳洲、法國、印度、菲律賓等9國實行「禁飛令」，禁止9國航班抵港，措施原訂實行至4月20日。

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記者：郭秀慧

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隔離檢疫 疫情 國泰航空（00293） 航空 航空股 國泰航空 英國 美國 林鄭月娥

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