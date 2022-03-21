【有相睇】屯門興發大廈　連靚裝350萬沽　業主蝕錢急走貨

樓價近期回落，令不少人看淡樓市前景，但有上車客趁機入市，終以350萬元購入屯門興發大廈連靚裝修的兩房單位。

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祥益地產區域董事袁思賢說，興發大廈低層D室，實用面積241平方呎，兩房間隔，日前以350萬元易手，實用呎價約14,523元。據悉，原業主於2017年以400萬元買入上址自往，持貨5年，現帳面蝕50萬元。

代理透露，買家為外區上車客，趁目前樓價低企而吸納。從代理提供的單位相片可見，單位裝修極新，可即買即住。

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