【英鎊定存】英鎊定存息最高12.88厘 港銀爆加息搶客戰

▲ 特首剛公布下月起撤包括英國等9國禁飛令，市料港人對英鎊的需求驟升。

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特首林鄭月娥今早（3月21日）公布，4月1日起放寬包括英國等9國禁飛令，市料部分旅客將伺機湧英，對英鎊需求將驟增，宜趁眼下港銀爆英鎊定期存款加息戰，適逢鎊滙走弱而低吸，冀滙息雙賺。誠然，英倫銀行於上周四（3月17日）議息，一如所料加息0.25厘，為第3度上調政策利率至0.75厘，重返疫前水平。美資大行花旗預計，英國於下次5月5日議息時，將再加四分一厘，其後，今趟的加息周期或暫停。雖然英國是主流央行中最激進調升目標利率，但跟對上兩次的加息不同，最近英鎊不升反跌，花旗的專家更料，未來3個月鎊滙或下試1.3心理關口。

綜合外電的分析指，英鎊轉弱的主因，是憂慮經濟有機會急速放緩、甚至衰退，因油價及天然氣價格飛升，但企業難抑制能源漲價，只能從控制工資等着手壓縮成本，變相打擊消費。

英倫銀行加息25點子至0.75厘符預期【下一頁】

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，由於英倫銀行今次議息，沒有任何央行成員支持加息50點子，所以議息後英鎊下跌。預期今年5月英國或會再加息25點子，之後保持利率不變。英鎊兌美元於3個月預測為1.3，未來6至12個月預測為1.31。

此外，即使自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，全球投資環境劇變，但可幸的是，港銀的英鎊加息搶存戰的形勢暫未改變，反而更不斷升級，甚至連大行也加息應戰。繼恒生 （00011） 於今年初新推3個月以上英鎊特惠息外，滙豐（HSBC）也於早前提供半年及1年高息優惠。至於招商永隆及上海商業銀行更一加再加。可是，各行的英鎊定存息仍不及大眾銀行進取，最近把1年期存息累升0.4厘至突破1厘關，新息率高達1.2厘，晉級長息榜的高息王。

論及冠絕全城的英鎊定存息率，以富邦7天年息的12.88厘而居首，南商相同存期年息為12厘、中銀香港 （02388） 及集友相同短存也有10厘年息。

上商研究部主管林俊泓料，英鎊今年的上落區間在1.27至1.38，年尾唯恐失守1.3，僅報1.29。

短期操作上，華僑永亨預期，未來兩周英鎊兌美元約在1.3至1.34浮沉，兌港元的支持位在10.171，阻力區約為10.484，巿場憂慮英國有滯脹風險。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪