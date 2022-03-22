百麗時尚遞交赴港上市申請

伴隨中國消費升級的趨勢，消費者對品牌及時尚的理解日益加深，基於中國的時尚潮流企業正迅速崛起，且越來越受到消費者青睞。根據弗若斯特沙利文，中國時尚潮流市場零售總額預計將於2025年達到人民幣1.9萬億元，保持良好發展態勢。



在行業利好推動下，3月16日，中國知名的時尚鞋服集團——百麗時尚集團（以下簡稱「百麗時尚」）正式向港交所遞交A1招股書，尋求香港上市，美銀證券和摩根士丹利為其聯席保薦人。



根據弗若斯特沙利文的資料，以2020年零售額統計，百麗時尚以11.2%的市場份額位居中國時尚鞋履市場首位。截至2021年11月30日，百麗時尚的線下零售網絡由中國9,153家直營門店和數萬名店員組成。



深耕產業鏈數十載 20個時尚品牌構成多元化組合



百麗時尚深耕產業鏈數十年，全面參與和完善了包括商品企劃、設計研發、生產、直達消費者（「DTC」）零售及客戶運營的全價值鏈環節，並建立行業領先的垂直一體化商業模式。精益生產系統、「訂、補、叠」貨品管理模式及DTC零售模式，使其能夠捕捉並應對消費者日新月異的喜好變化，以更好地滿足他們的需求。



受益於成功的商業模式，百麗時尚於2019年、2020年及2021年的天貓雙十一銷售期間，在各品牌每個銷售季度通常100至200種產品中，分別成功推出5款、9款及10款爆款，每款產品的單品銷售額均超過1000萬元人民幣。



與此同時，百麗時尚已打造由20個時尚品牌組成的多元化組合，其中包括中國最暢銷的鞋履品牌和快速增長的服裝品牌，覆蓋廣泛的價位及時尚賽道，並迎合各類消費者和場景功能，以滿足消費者的多樣化時尚需求。多元化並不斷調整的品牌組合，讓百麗時尚確保各品牌的差異化定位，並滿足最廣泛消費群體的需求，從而進一步提升了其行業競爭力。



加強線上渠道佈局 業績實現穩健增長



在營銷渠道方面，百麗時尚投入大量資源加強線上能力，現在已經在中國的主要電子商務平台及社交媒體平台建立了廣泛影響力。

截至2021年11月30日止九個月，百麗時尚線上渠道的收入貢獻超過25%。根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年線上時尚鞋履零售銷售價值計，百麗時尚在所有中國公司中排名前列。



多元化的產品組合，疊加線上、線下渠道的高度整合，讓百麗時尚的業績實現了穩健增長，既增收亦增利。根據A1招股書，收入由截至2020年2月29日止年度的201億元增加至截至2021年2月28日止年度的217億元，同比增長8.1%。截至2021年11月30日止九個月，收入為176億元，同比增長11.0%；同期淨利潤為23億元，增長率達17.8%。



數字化運營提質增效 未來具備充分想像空間



除了優異的業績，百麗時尚還在將其整個業務價值鏈上的每個步驟數字化，包括產品設計、製造及零售等各個主要環節。行業領先的數字化和科技能力，將不斷提升百麗時尚的整體運營效率，從而使其產品快速上市並獲盈利能力的提升。



近年來，隨著中國整體經濟快速發展，中國時尚潮流行業的製造、設計及研發能力不斷增強，與此同時，中國的消費者時尚意識也更為顯著，需求持續向個性化、差異化方向轉變，為整體市場強勁增長提供堅實基礎，在此背景下，順應時尚潮流發展趨勢的企業將擁有巨大商機。



百麗時尚作為該行業中的龍頭企業，身處優質賽道，行業地位穩固，深厚的客戶洞察力、傑出的研發能力以及多元化的產品組合為其構建了堅實的護城河壁壘，未來具備充分的發展想像力和上升空間，值得投資者期待。

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