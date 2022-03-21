【賞你遊】旅發局：疫情紓緩時將重推「賞你遊」　預計提供約4萬名公海遊名額

第五波疫情逐步放緩，旅發局今日（21日）公布新一年工作計劃，並於第五波疫情緩和後，推出公海遊版的「賞你遊」，預計提供約4萬名本地公海遊乘客名額，同時會重新推廣受市民歡迎的「賞你遊香港」和「賞你住」活動，支援旅遊及酒店業界，惠及零售和飲食業界，刺激本地經濟。

旅發局公布，待疫情紓緩後，將重新推廣受市民歡迎的「賞你遊香港」和「賞你住」活動，支援旅遊及酒店業界，惠及零售和飲食業界，刺激本地經濟，並推出公海遊版的「賞你遊」。旅發局指，將繼續支援有意在香港營運公海遊的郵輪公司，包括透過推廣等方式，以吸引更多市民參與郵輪旅遊。

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旅發局續指，為促進郵輪業復蘇，將運用新一輪「防疫抗疫基金」的2,000萬元撥款，推出公海遊版的「賞你遊」，預計提供約4萬名本地公海遊乘客的名額，屆時郵輪公司及售賣有關行程的旅行代理商均可受惠。

基於最新疫情發展，旅發局預計下半年旅客數字會有較顯著增長，預計今年全年訪港旅客約 960 萬人次，約為 2019 年訪港旅客數字的 20%，但強調數字於目前存有極不確定性，難以準確估算。

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責任編輯：龍紀瑩