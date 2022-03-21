【薪酬調查】本港僱員月薪中位數升至1.87萬元　男性平均月薪比女性高逾4000元

政府統計處今日（21日）公布去年5月至6月，本港僱員的每月工資中位數為1.87萬元，較2020年5月至6月的中位數1.84萬元，高1.6%。

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若按性別劃分，男性月薪中位數達2.12萬元，比女性的1.65萬元多近三成，達4700元，差距相當大。以學歷劃分的話，小學及以下的人士月薪中位數為1.26萬元、中一至中三為1.45萬元、中四至中七為1.72萬元、專上教育則達2.85萬元。

按圖即看各行各業月薪中位數：

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至於時薪方面，去年5月至6月本港僱員的每小時工資中位數為75.7元，較前年同期中位數74.4元高1.8%。

不過以性別劃分的話，男性僱員的每小時工資中位數為84.4元，而女性僱員則為66.9元。按年齡組別分析，介乎35歲至44歲的僱員的每小時工資中位數最高，為85.3元，其次是介乎25歲至34歲的僱員，中位數為78.9元，和介乎45歲至54歲的僱員，每小時工資中位數77.1元。

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