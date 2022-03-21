【新股IPO】瑞科生物 2179 今日起招股 入場費12525元

疫苗公司瑞科生物（新上市編號：02179）周一（21日）起至周四（24日）招股，擬全球發售3,085.45萬股，香港公開發售佔1成，國際發售佔九成，招股價為24.8元，以每手500股計，一手入場費12,524.97元；下周四（31日）掛牌；摩根士丹利、招銀國際及中信証券為聯席保薦人。

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瑞科生物引入了多個基石投資者，包括揚子江香港、Harvest、SCHP及紅杉資本中國轄下Sequoia Capital China Growth，合共認購公司5,300萬美元股份。

資料顯示，瑞科生物目前擁有11款創新型疫苗，包括核心產品重組HPV九價疫苗REC603，目前處於III期臨床試驗階段；另新冠肺炎疫苗(ReCOV)目前正在新西蘭進行I期臨床試驗。

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是次上市集資所得，其中約47.3%擬用於繼續優化、開發及商業化其HPV疫苗管線，包括核心產品(重組HPV九價疫苗REC603)；約17.7%用於新冠肺炎疫苗(即ReCOV)的臨床前及臨床研究、註冊；約21.1%用於其他候選疫苗的臨床前及臨床研究、註冊，包括結核病疫苗REC606及REC607、重組四價流感疫苗REC617及重組手足口病四價疫苗REC605等；約6.7%用於進一步加強研發能力及提高營運效率；約7.2%用作營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正