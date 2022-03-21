【ET講股通】梁耀康：等調整吼燃氣股（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

今天港港現高開低走格局，恒生指數開市升410點，試圖補回3月7日下跌裂口後便回調，中午收市報21394點，跌18點；科指則升不足1點，報4485點。下午ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市升近1%；美團 （03690） 跌逾6%；騰訊 （00700） 跌逾2%，科技股反彈後或需整固，獨立股評人梁耀康（Dave）籲等調整轉吼燃氣股，今日3時45分於《ET講股通》為你分析。



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01：03 - 港股今日市況速覽

01：20 - 四大因素港股高開低走

01：26 - 因素一. 恒大系停牌

01：50 - 因素二. 內地LPR維持不變

02：35 - 因素三. 港股整固期

03：55 - 重磅科技股將公布業績 周三騰訊 （00700） 及周五美團 （03690）

04；40 - 因素四. 地緣政局發展未穩定

06：37 - 業績股分析：新奧能源 （02688） 、華潤燃氣 （01193）

09：30 - 燃氣股利差壓力紓緩 未來業務保持增長

12：40 - 傳統燃油股多元發展 新能源項目轉型

14：50 - 潛力股推介：新奧能源 （02688） 績後可吼 等補裂口110元以下吸納

17：45 - 觀眾問股：騰訊 （0700） 要等恒指做埋第2隻腳先買嗎？

22：26 - 觀眾問股：李寧 （02331） 及安踏 （02020） 邊隻較好？ 中綫上望幾多？

26：07 - 觀眾問股：美團 （03690） 星期五公布業績先觀望？

28：21 - 觀眾問股：公用股長江基建 （01038） 現價可買？

29：18 - 觀眾問股：恒大物業 （06666） 復牌點操作呢？

30：30 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 是否已經玩完？唔值得再入？

31：39 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 及新鴻基地產 （00016） 值得現價入？

34：30 - 港股收市市況速報

恒指全日跌191點，收報21221點，大市總成交1,490億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股高開低走，主要受累以下四點：

一、恒大系停牌；

二、內地未有如市場憧憬下調LPR；

三、未公布業績重磅科技股受壓，主要是憂慮亢奮急彈後，市場重新聚焦業績。騰訊 （00700） 周三放榜，美團 （03690） 周五放榜；

四、俄烏局勢未見好轉。

新奧燃氣待回調收集 上望130至140元

港股料續整固，宜守穩21000關。燃氣股成逆市焦點。

新奧燃氣 （02688） 升12.5%至111.3元，主要受惠業績平穩，後市還看：（1）疫情發展對營運的影響；（2）成本問題，或受累國際氣價持續高企；（3）綜合能源業務增長理想，惟佔比仍低。部署上，待回落到100至110元水平收集，上望130至140元，以91元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、李寧、安踏、美團、長建、恒大物業、阿里健康、新地、新世界︰立即觀看】

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