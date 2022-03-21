▲ 【大行看法】宏利謝企剛：港股仍具結構性主題及行業機遇 恒指市帳率較十年平均低逾1個標準差

港股持續波動，宏利投資管理大中華股票高級投資組合經理謝企剛認為，近期俄烏局勢緊張，加上中國因應疫情推行限制措施，以及面對海外監管風險，觸發投資者恐慌性拋售，把市場估值推至歷史低位。現時香港恒生指數的市帳率為0.9倍，創下近期低位，較過去10年往績（1.26倍市賬率）低超過1個標準差，預料在俄烏局勢轉趨明朗、封城及ADR除牌的監管風險麈埃落定之前，市場將持續波動，但中港股市仍保持結構性主題及行業機遇。

謝企剛稱，中概股美國預託證券的除牌風險是一項已知風險，現時美國監管機構給予有關美國預託證券三年時間，以達成數項避免除牌的要求，綜觀與這些中概股美國預託證券相關的股票，大部份股價似乎已反映眾多負面消息。

看好可望受惠於中國「十四五」規劃的行業

他表示，該行繼續嚴選投資，仍看好可望受惠於中國「十四五」規劃的行業，包括消費升級、研發和創新、可再生能源和能源轉型，以及新基建，而擁有雙重第一上市地位及符合南向交易資格的企業較具優勢（即交投和流動性改善）。

中至長期方面，他看好能源和原材料業，因其短期表現主要受現貨價走勢帶動，但石油供求可能持續緊絀（再加上多項地緣政治因素），擁有定價能力的公司可望受惠。加息周期下，以本地業務為主（收入源自香港）的公司是美國加息的主要受惠者，例如本港銀行和保險公司。

由於中國政府在人大會議上公佈支持可再生能源的長期規劃，相信電動車公司或有能力轉嫁成本增幅，並較有潛力成為受惠者。

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