【烏克蘭戰爭】碧咸借IG帳戶揭哈爾科夫慘況 望有更多援助

烏克蘭多個城市被俄羅斯軍隊轟炸，釀成嚴重人道危機，惹起全球各界關注。英國足球明星碧咸近日借出個人社交平台Instagram帳戶，讓烏克蘭第二城市哈爾科夫的醫生使用，揭露當地的慘況，呼籲全球繼續人道援助及支持烏克蘭民眾。

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碧咸（David Beckham）的逾7,150萬人追蹤的IG帳戶於周日（20日）發表新影片，借出帳戶讓哈爾科夫（Kharkiv）的婦科醫生Iryna，向外界展示醫院在戰事開始後的狀況，包括孕婦如何在地下室分娩及如何冒險照顧重症嬰兒。

碧咸公開借出IG帳戶

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Iryna透露，自戰爭開打後，醫院已經把所有孕婦及母親撤離至地下室，自己更是全天候工作，不止診斷工作，連其他雜務亦要負責。但她亦無奈表示，由於不能移動醫療器材，不能轉移重症嬰兒至地下室，只可冒險留在醫院。

Iryna亦展示地下室的環境，一眾醫護人員如何在戰爭的陰霾下繼續工作，安全幫孕婦接生及照顧新生嬰兒。同時，不少新生兒與母親因逃避戰火或家園被毀，只能在地下室生活。Iryna稱雖然大家害怕戰爭，但他們不會放棄

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同時，Iryna感謝聯合國兒童基金會（UNICEF）援助及所有捐贈者，並希望透過碧咸的IG，分享哈爾科夫的慘況，呼籲更多人捐助。

俄烏戰爭爆發後，碧咸與妻子Victoria發起籌款，向烏克蘭提供100萬英鎊援助（約1,030萬港元）。碧咸旗下慈善組織7 Fund向UNICEF發出緊急要求，敦促向受戰火影響兒童提供援助。消息人士更透露，碧咸夫婦私已捐出100萬英鎊予慈善團體，協助烏克蘭民眾。

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責任編輯：吳漢培