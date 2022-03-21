盛寶金融推「Saxo全民Trade得Pro」活動 首1,000名開戶新客戶完成指定任務將可獲贈1股亞馬遜、特斯拉或蘋果股票
Hot Talk 15:32 2022/03/21
盛寶金融推出「Saxo 全民 Trade 得 Pro」迎新活動，首1,000名成功開立帳戶的新客戶完成指定任務將可獲贈1股亞馬遜、特斯拉或蘋果股票。 合資格客戶的存款最低額僅需10,000美元。
此外，新客戶和現有客戶均可享受0%的香港IPO認購保證金利率。迎新優惠從即日起至 2022 年 5 月 31 日，先到先得，送完即止。
|「Saxo 全民 Trade 得 Pro」迎新活動
|有資格獲贈
|參考價值（截至2022年3月18日收市）
|合資格要求
|VIP 客戶
|1股亞馬遜
|3,225.01美元
|成功開立盛寶金融帳戶後兩個月內存入100萬美元或以上；並完成一筆交易，成為專業投資者，以及維持至少六個月資產管理規模在100萬美元或以上。
|白金客戶
|1股特斯拉
|905.39 美元
|成功開立盛寶金融帳戶後兩個月內存入20萬美元或以上，並完成一筆交易，以及維持至少六個月資產管理規模在20萬美元或以上。
|基本客戶
|1股蘋果
|163.98 美元
|成功開立盛寶金融帳戶後兩個月內存入1萬美元或以上，並完成一筆交易，以及維持至少六個月資產管理規模在一萬美元或以上。
投資者可以透過Saxo交易平台連接全球超過 60 間交易所，投資涵蓋股票、債券、共同基金、 ETF、外匯、期貨、期權和大宗商品等資產類別的超過40,000種產品。
此外，Saxo交易平台上的各種工具幫助投資者更好地進行操作，如使用「篩選器」工具，投資者不僅可按資產類別篩選產品，還可以按市值、市盈率等基本面因素，或按回報率等技術分析數據來篩選符合其要求的產品。而平台內置的人工智慧工具「交易訊號」可基於技術分析向投資者進行交易訊號提示，節省投資者時間。
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