【貴賓室】環亞三大原則拓貴賓室業務版圖　服務延伸高鐵站　冀創造「可負擔奢侈品」

▲ 環亞三大原則拓貴賓室業務版圖 服務延伸高鐵站 冀創造「可負擔奢侈品」

疫後新常態下有危有機，如何捕捉商機，視乎企業的創新能力。以營運機場貴賓室聞名的環亞機場服務管理集團繼續拓展貴賓室業務版圖，佈局有三大原則：（1）專注於本地出遊強勁地區，（2）位於交通樞紐，（3）以需求為先，並將網絡由機場延伸至高鐵站，圍繞在機場周邊的相關服務也更多元化。

環亞機場服務管理集團業務拓展總監宋國笙表示，希望透過一系列的服務，可以創造「可負擔奢侈品」，並形容「你不需要成為空中的VIP，但你可以成為地面的VIP」。

環亞計劃於2024/25年或之前由目前逾180間貴賓室擴展至超過500間。宋國笙指，內地、美國，印度、巴西等地的本地出遊已大致回復，但國際出遊則較慢，集團將率先重點擴展本地出遊交通較強的地區。

目標5年內在全球最繁忙50個機場設立服務點

疫情爆發後，貴賓室成為削減成本的目標之一。宋國笙指，集團現時與很多航空公司、金融機構或大型企業以聯名及第三方形式營運貴賓室，業務更多元化，並有助行業整固。他又指，設立貴賓室視乎需求，會對準全球最熱門的目的地，目標是未來3至5年在全球最繁忙的50個機場設立服務點。

全球經濟尚處於恢復當中，他指，直航航綫減少，交通樞紐地點作為出遊的出入口變得更加重要，例如以往由內地到外地，很多時會先到北京、上海、香港等作中轉站，故公司拓展也會專注布局於具戰略地位的交通樞紐。

將擴大內地高鐵貴賓室業務

內地市場潛力龐大，宋國笙指，高鐵是機場以外的重要交通樞紐，目前已在廣州，深圳，長沙等地設立了高鐵貴賓室，未來計劃進駐內地各個主要鐵路樞紐。

此外，宋國笙認為在機場有很多不為人知的客運需要，例如搬運服務、行李寄存、與行動不便人士相關的服務，故集團業務範疇拓展至管理機場旅客服務，第一個試點項目為印度的班加羅爾國際機場，涵蓋22項服務，透過與IT服務巨企Tata Consultancy Services建立端到端科技平台，整合所有旅客服務。

針對早機或晚機的問題，環亞亦有機場酒店遨途（Aerotel），方便旅客來往機場及酒店。

記者：袁諾曦

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