【全民抗疫】Pacific Coffee向DSE考生派快速檢測包 可到8間分店免費領取2份

第五波疫情持續，今屆中學文憑試（DSE）暫定如期4月22日開考，為讓香港中學文憑試應屆考生順利參與考試，Pacific Coffee將聯合華潤慈善基金、晶准醫學舉辦第二屆「我為DSE加油」活動，向應屆DSE考生捐贈4,500份新冠病毒自測包。考生可於本月下旬至4月中旬期間，在Pacific Coffee指定的8間門店，領取快速檢測包的考生需出示其准考證，以免費領取2份快速檢測包。

Pacific Coffee 董事葉文斌指，DSE考試是青年人人生中的一場意義重大的考試，適逢疫情肆虐，本次與相關機構舉辦新冠病毒快速檢測包捐贈活動，希望謹以此行動向社會傳遞溫暖，也希望考生以平穩積極的心態以及健康的體魄應對疫情。

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Pacific Coffee 指，由於活動屬公益性質，在活動領取的新冠病毒快速檢測包均不接受換貨或退貨，而且主辦單位有權暫停、更改或終止活動或添加活動覆蓋門店，考生須關注官方訊息。

領取快速檢測包門店地址： 香港區： 灣仔駱克道41號東城大廈UG4-5號鋪 太古太古城中心5樓502號鋪 九龍區： 九龍塘又一城LG2層26號鋪 九龍黃大仙龍翔道黃大仙中心北館1樓N111及N112號鋪 新界東： 沙田連城廣城108號鋪 將軍澳重華路8號東港城1樓C區 新界西： 新界荃灣蕙荃路22-66號綠楊坊1樓F1號鋪 新界屯門屯門市廣場一期一樓1133,1135至1136號鋪

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責任編輯：龍紀瑩