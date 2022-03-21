  • 23°C
香港時間 : 2022321日 (一) 16:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民抗疫】Pacific Coffee向DSE考生派快速檢測包 可到8間分店免費領取2份

理財智慧 15:23 2022/03/21

分享：

第五波疫情持續，今屆中學文憑試（DSE）暫定如期4月22日開考，為讓香港中學文憑試應屆考生順利參與考試，Pacific Coffee將聯合華潤慈善基金、晶准醫學舉辦第二屆「我為DSE加油」活動，向應屆DSE考生捐贈4,500份新冠病毒自測包。考生可於本月下旬至4月中旬期間，在Pacific Coffee指定的8間門店，領取快速檢測包的考生需出示其准考證，以免費領取2份快速檢測包。

Pacific Coffee 董事葉文斌指，DSE考試是青年人人生中的一場意義重大的考試，適逢疫情肆虐，本次與相關機構舉辦新冠病毒快速檢測包捐贈活動，希望謹以此行動向社會傳遞溫暖，也希望考生以平穩積極的心態以及健康的體魄應對疫情。

同場加映  【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

Pacific Coffee 指，由於活動屬公益性質，在活動領取的新冠病毒快速檢測包均不接受換貨或退貨，而且主辦單位有權暫停、更改或終止活動或添加活動覆蓋門店，考生須關注官方訊息。

領取快速檢測包門店地址：

香港區：

灣仔駱克道41號東城大廈UG4-5號鋪

太古太古城中心5樓502號鋪

九龍區：

九龍塘又一城LG2層26號鋪

九龍黃大仙龍翔道黃大仙中心北館1樓N111及N112號鋪

新界東：

沙田連城廣城108號鋪

將軍澳重華路8號東港城1樓C區

新界西：

新界荃灣蕙荃路22-66號綠楊坊1樓F1號鋪

新界屯門屯門市廣場一期一樓1133,1135至1136號鋪

同場加映  【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
快速測試套裝 快速測試 慈善基金 Pacific Coffee 疫情 經濟 DSE 太古 沙田 又一城

上一篇文章

【賞你遊】旅發局：疫情紓緩時將重推「賞你遊」　預計提供約4萬名公海遊名額

下一篇文章

【LPR利率】1年及5年期以上LPR利率保持不變 人行未降息不及預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【網上學習】陳校長創香港戰疫自學網 即日起可免費跟補習天王學中文
【網上學習】陳校長創香港戰疫自學網 即日起可免費跟補習天王學中文
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
【宏觀術數@iM網欄】九運先兆 孔雀自來 地震異象 易林占算
【宏觀術數@iM網欄】九運先兆 孔雀自來 地震異象 易林占算
【求職騙案】疫下「刷單」詐騙訊息湧現 港男智鬥騙徒反賺一筆
【求職騙案】疫下「刷單」詐騙訊息湧現 港男智鬥騙徒反賺一筆
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款