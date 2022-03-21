盈富基金傳上市23年首更換經理人 恒生南方東英競逐

本港交易所買賣基金(ETF) 盈富基金（02800）經理人道富環球投資管理亞洲，去年初因美國制裁令，曾暫停追蹤部分受影響的恒指成分股，引起市場關注。內媒報道，1999年上市的盈富基金即將首次更換經理人，其中同樣管理多隻本港上市ETF的恒生銀行（00011）旗下恒生投資管理及中資南方東英資產管理已進入最後角逐，預期盈富基金新經理人最快一周內公布。至3時半，盈富報21.38元跌1.3%，恒生報145.3元跌0.4%。

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該報道引述知情人士透露，道富環球將因須遵從「美國人士將不允許買賣被制裁公司股票」的美國政府行政命令，需要卸任盈富基金的經理人。道富回應稱，不評論市場傳聞。

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1998年亞洲金融風暴期間，本港政府動用外匯儲備買入港股。及後於1999年成立盈富基金上市，以出售因救市而買入的港股，成為本港首隻ETF。截至2月，盈富總資產淨值達1,021.3億元。

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