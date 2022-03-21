  • 23°C
香港時間 : 2022321日 (一) 16:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

盈富基金傳上市23年首更換經理人 恒生南方東英競逐

股樓投資 15:52 2022/03/21

分享：

本港交易所買賣基金(ETF) 盈富基金（02800）經理人道富環球投資管理亞洲，去年初因美國制裁令，曾暫停追蹤部分受影響的恒指成分股，引起市場關注。內媒報道，1999年上市的盈富基金即將首次更換經理人，其中同樣管理多隻本港上市ETF的恒生銀行（00011）旗下恒生投資管理及中資南方東英資產管理已進入最後角逐，預期盈富基金新經理人最快一周內公布。至3時半，盈富報21.38元跌1.3%，恒生報145.3元跌0.4%。

【恒大危機】恒大系3股停牌 傳或涉及債務重組  詳情請看【下一頁

該報道引述知情人士透露，道富環球將因須遵從「美國人士將不允許買賣被制裁公司股票」的美國政府行政命令，需要卸任盈富基金的經理人。道富回應稱，不評論市場傳聞。

【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +2

1998年亞洲金融風暴期間，本港政府動用外匯儲備買入港股。及後於1999年成立盈富基金上市，以出售因救市而買入的港股，成為本港首隻ETF。截至2月，盈富總資產淨值達1,021.3億元。

同場加映  【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

盈富基金（02800） 港股

上一篇文章

【紓困措施】回收業前綫員工可獲1萬元資助　下月30日截止申請

下一篇文章

【賞你遊】旅發局：疫情紓緩時將重推「賞你遊」　預計提供約4萬名公海遊名額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【網上學習】陳校長創香港戰疫自學網 即日起可免費跟補習天王學中文
【網上學習】陳校長創香港戰疫自學網 即日起可免費跟補習天王學中文
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
【宏觀術數@iM網欄】九運先兆 孔雀自來 地震異象 易林占算
【宏觀術數@iM網欄】九運先兆 孔雀自來 地震異象 易林占算
【求職騙案】疫下「刷單」詐騙訊息湧現 港男智鬥騙徒反賺一筆
【求職騙案】疫下「刷單」詐騙訊息湧現 港男智鬥騙徒反賺一筆
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款