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數十萬南韓人聯署 阻尹錫悅斥3.2億遷總統府出青瓦台

環球社會熱點 15:17 2022/03/21

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南韓候任總統尹錫悅宣布，會將南韓總統辦公室由青瓦台遷往國防部大樓，料斥資495億南韓圜（約3.2億港元）。尹錫悅遷出青瓦台的決定隨即引起社會輿論反對，超過30多萬南韓民眾聯署表明反對。

【南韓大選】尹錫悅：順從民意管治 果斷應對北韓 【下一頁】

尹錫悅周日（20日）舉行總統職務交接委員會成立後的首次記者會，宣布將總統辦公室由青瓦台遷往首爾龍山區的國防部大樓。

他表示不願意進駐青瓦台，是憂慮難以擺脫青瓦台的帝王權力象徵，因此遷移總統府是為展現其要將工作做得更好的決心和兌現承諾的堅定意志。

他計劃於5月10日上任總統首日進駐國防部大樓新總統辦公室，並對外開放青瓦台，包括本館、迎賓館、綠地園和常春齋這些區域。

據悉，搬遷費用料達到495億南韓圜。尹錫悅指搬遷費用也屬於交接工作範圍內，將向現屆政府請求協助。

尹錫悅親美減依賴華 陷反女權爭議 【下一頁】

南韓社會湧現反對尹錫悅遷總統府的聲音，同日有人於青瓦台網站發起請願聯署。聯署發起人於請願書批評尹錫悅為了自我滿足，強行遷總統府至作為國家安全最後堡壘的國防部大樓，要求文在寅政府阻止。

聯署發起人又批評尹錫悅浪費納稅人金錢。再加上尹錫悅使用漢南洞公館作總統官邸，將由官邸至辦公室路程限行造成民眾不便。

據悉，截至當地周一（21日）下午，已經有超過33.1萬南韓民眾聯署反對搬遷總統府。

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責任編輯：鄭錦玲

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