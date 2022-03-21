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【異動股】復星醫藥午後抽升近兩成半　明將公布去年全年業績

股市 15:10 2022/03/21

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【異動股】復星醫藥午後抽升近兩成半　明將公布去年全年業績

復星醫藥 （02196） 今日午後抽升近兩成半，股價一度高見41.95元，現報39.7元，升17.8%，成交暫錄13.15億元。復星醫藥將在明日舉行董事會會議，以考慮及通過去年全年業績。

此外，復星醫藥A股漲停，收報55.52元人民幣，升10%。

復星醫藥日前公布，旗下控股子公司收到國家藥監局同意，獲許可引進SurVaxM這一腫瘤免疫治療新藥的臨床試驗，公司會在條件具備後於中國境內開展II期臨床試驗

此外，本港政府昨晚發表新聞稿指，目前本港約八成的80歲或以上長者已接種克爾來福（科興）疫苗，約兩成則接種復必泰疫苗。就已作初步分析的3837宗80歲或以上長者死亡個案中（佔所有死亡個案逾七成），已完成接種兩劑新冠疫苗的80歲以上人士死亡率為2.62%，接種一劑的為5.59%。

另外，就該年齡組別而言，已接種一劑科興疫苗的死亡率為5.83%，已接種一劑復必泰疫苗的死亡率為3.44%。已接種兩劑科興及復必泰疫苗的死亡率分別降至2.95%及1.51%。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

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【新冠藥物】復星醫藥彈4%　獲生產口服新冠藥非獨家許可、在95個中低收入國家銷售但不包括中國

【新冠藥物】復星醫藥：子企獲授權生產默沙東新冠口服藥　非獨家許可、未取採購訂單

港股 A股 BioNTech 科興 成交 疫苗 復星醫藥（02196）

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